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Juuri nyt | Video: Tällaisia autoja Uudessakaupungissa on vuosien varrella valmistettu ‒ museossa esillä myös Kekkosen auto
Tilaajalle | Uusi ongelma kansalaisopistossa: Opettajilta ei meinaa löytyä ajokorttia tai autoa, kun pitäisi lähteä kylille