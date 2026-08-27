Yli tuhat ihmistä on kadoksissa rajujen tulvien vuoksi Nepalin ja Tiibetin raja-alueellaNepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta.
Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsittiin torstaina yli tuhatta ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona.
Kadonneiden määrä Kiinan puolella oli yli kaksinkertaistunut, kertoivat viranomaiset varhain torstaina Suomen aikaa. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä oli viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet oli ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset olivat torstaiaamuun mennessä kertoneet vain kolmesta kuolonuhrista.
Nepalissa oli viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa oli ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160.
Runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen.
Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Iltayhdeksään mennessä tietoon ei ollut tullut kuolleita, loukkaantuneita tai kadonneita suomalaisia.
Ulkoministeriö lähetti kyselyn mahdollisesta avuntarpeesta tiedossa oleville suomalaismatkailijoille. Noin puolet heistä oli keskiviikkoiltaan mennessä jo vastannut siihen.
Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Romahdus käynnisti valtavan maavyörymän, joka pyyhkäisi tieltään jopa kokonaisia kyliä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat