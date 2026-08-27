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Juuri nyt | Yli tuhat ihmistä on kadoksissa rajujen tulvien vuoksi Nepalin ja Tiibetin raja-alueella
Tilaajalle | Miten on Eurooppa ja Suomi, uhkaako Putin enemmän kuin kaiken karrelle grillaava aurinko?