Päivän ravit: Suven Sametti illan mielenkiintoisin kilpailijaVermon päätöslähdössä tammalähdössä kilpaileva Suven Sametti palaa tauolta kevään jälkeen. Välissä oli paljon puhetta aiheuttanut ulosjäänti kuningatarkilpailusta.
Suven Sametti starttaa avoimessa Tammatähti-lähdössä. Hyvältä paikalta lähtevä Tapio Perttusen suojatti on varmasti monen Toto75-pelaajan lapulla. Startti antaa myös osviittaa, millainen tamman loppukaudesta muodostuu.
Suven Sametti oli äänekkään keskustelun keskipisteessä heinäkuussa, kun se jätettiin ulos tämän vuoden kuningatarkilpailusta. Vähän kilpaillut hevonen ei ollut kymmenen eniten karsintapisteitä keränneen tamman joukossa, eivätkä vanhojen näyttöjen katsottu riittävän mukaan nostamiseen.
Keskiviikkona Suven Sametti kuuluu lähtönsä suosikkien joukkoon, vaikka tallikommentit ovat tunnustelevia. Mainiot Kuninkuusravit kilpaillut ja kaksi viikkoa sitten Porissa hienon voiton ottanut Landen Iita on lähdön toinen ennakkosuosikki.
Lämminveristen kultadivisioonassa nähdään mielenkiintoinen debyytti. Journey-tallin omistama ja Marko Korven valmentama Ante La Roque avaa kautensa Vermon illassa.
Hyväluokkainen menijä ei varmasti ole pitkältä tauolta kaikkein vetreimmillään, mutta ei sitä missään nimessä uloskaan voi keskiviikon lähdössä laskea.
Vastus Tommi Kylliäisen ohjastamalla Ante La Roquella on ihan huomionarvoista. Corazon Combo ja Love Keeper kuuluvat lähdön pelatuimpiin valjakoihin. Yllättäjän roolia voi tarjota hyvää kuntoa näyttäneelle Consalvolle, jonka lähtöpaikka on takarivissä.
Mielenkiintoinen tulokas radoille on Reipas Suomalainen. Tapio Perttunen kilpailuttaa nelivuotiasta lupaustaan rahasarjoissa. Kykyjä nuorella oriilla on vaikka muille jakaa, mutta laukkoihin ei ole keskiviikkona varaa.
TotoTV:n studiolähetyksessä ovat keskiviikkona Jere Törmänen ja Marko Lähteenmäki. Varikolla vauhtia pitää Lauri Hyvönen.
Ruotsissa Toto86 jaetaan jälleen kahdelle radalle. Tällä viikolla kohdelähdöt ajetaan vuorotellen Åbyssä ja Solvallassa.
Solvallan kovimman sarjan ykköshevonen on Bright Star U.S. Daniel Redénin valmentama ori on voittanut kauden viidestä startistaan yhden.
Viime viikolla Solvallan arvolähdössä Örjan Kihlströmin ohjastama jenkkihevonen pyyhkäisi täyden matkan aikaan 10,7a, mutta kivikovassa seurassa sillä ei saanut kuin murusia. Nyt rinki on oleellisesti löysempi.
Suomalaisvalmentajista Solvallassa ovat Timo Nurmos, Petri Salmela, Katja Melkko ja Ville Karhulahti.Artikkelin aiheet
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