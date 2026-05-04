Päivän ravit: Mika Forssilla monta voittosaumaaRuotsissa viime vuodet viettänyt Mika Forss nähdään Porissa ohjastustehtävissä. Forss on Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavilla euronelkun avainohjastaja.
Viimeksi Mika Forss nähtiin Suomessa ohjastajana Seinäjoki Racen päivänä reilu viikko sitten. Porissa Forss ohjastaa neljää hevosta Tapio Mäki-Tulokkaan tallista ja yhtä Hevosopisto oy:n ravuria.
Forssilla on voittosaumat kaikilla ohjastettavillaan. Euronelkussa sekä Maxihill Trot että Elvis Garden ovat lähtöjensä ennakkosuosikkeja. Päätöskohteen Black Revenge on puolestaan yksi kolmesta suosikkitroikan hevosesta Fortunewheelgardenin sekä Extreman ohella.
Elvis Garden näytti nelivuotiskautensa ensimmäisessä startissa, että syksyllä nähdyt ikäluokkahevosen elkeet ovat vielä jalostuneet talven aikana. Sisukas voimanpesä tulee olemaan kehityksen myötä nelivuotislähdöissä mielenkiintoinen osallistuja.
Pronssidivisioonakarsinnassa Black Revenge osoitti viime viikolla Teivossa oivallista nousukuntoa. Sisäradan lähtöpaikka sekä mailin matka nostavat osakkeita maanantaina. Luvassa on joko keulajuoksu tai reissu johtavan takana.
Porin raveissa riittää maanantaina nähtävää, sillä ohjelmassa on peräti 12 ravilähtöä. Ennen varsinaisten ravien alkua sekä A- että B-ponit kisaavat omat lähtönsä.
Rommen lounasraveissa nähdään suomalaisväriä. Laura Biskop kilpailee Rommessa kahdella hevosella. Sekä Luisa Sisua että Cocktail Spiritiä ohjastaa lajilegenda Jorma Kontio.
Aloittelijoiden lähdössä on mukana Katja Melkon valmentama suomalaisomisteinen Pivot Pride. Lähdössä on sangen laadukas vauhdittaja, sillä tamman sisäpuolelta startaa koelähdössä 14,9 paahtanut Daniel Redénin Kodiak Zet.
Illalla Mantorpin sprintterilähdössä Joe Daltonilla olisi mahdollisuus ottaa ensimmäinen voittonsa sitten viime kesän. Kevin Oscarsson saattaa kokeilla hyvältä paikalta keulajuoksua. Pahimmilla vastustajilla on maanantaina huonommat lähtöpaikat. Viimeksi Don Fanucci Zetin kohdannut Eolo Jet lähtee takarivistä. Seura on tuntuvasti viime kertaa helpompi.
Ravipäivän aikataulut:
Pori 18.00, Toto5 19.10
Romme 13.20, Toto4 13.20, Toto5 14.26
Mantorp 19.20, Toto64 20.30
