Ilouutinen vermolaisille: Massimo Hoist on terve ja osallistuu Finlandia-ajoonSeinäjoki Racessa alle odotusten esiintynyt suomalaistähti osallistuu suunnitelmien mukaan Finlandia-ajoon ensi sunnuntaina.
Suuri suomalainen ravitähti Massimo Hoist starttasi reilu viikko sitten Seinäjoki Racessa ennakkosuosikkina, mutta jäi normaalia vaisumman suorituksen jälkeen viidenneksi.
Alkuviikosta ilmeni Massimo Hoistin veriarvoissa olleen sanomista.
Suomen kansainvälisen ravikevään suurin kisa Finlandia-ajo on ohjelmassa Vermossa viikon päästä sunnuntaina. Kun Seinäjoen ja Vermon kisojen väliä on vain reilut kaksi viikkoa, Massimo Hoistin osallistuminen Vermon suurtapahtumaan oli luonnollisesti epävarmaa.
Sunnuntaina Vermosta kuitenkin kantautui hyviä uutisia. Radan tiedotteen mukaan Massimo Hoistin valmentaja Jukka Hakkarainen on sunnuntaiaamupäivänä kertonut Massimo Hoistin olevan terve ja kilpailukykyinen ensi sunnuntain kisaan.
Rata-arvonta Finlandia-ajoon pidetään maanantaina kello 12, ja se näkyy suorana Vermon Youtube-kanavalla.
Finlandia-ajoon kutsutut hevoset
1. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
2. High on Pepper (Ruotsi) - valmentaja Katja Melkko
3. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
4. Diva Ek (Italia) - valmentaja Alessandro Gocciadoro
5. Keep Asking (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
6. Mellby Knekt (Ruotsi) - valmentaja Timo Nurmos
7. Betting Pacer (Ruotsi) - valmentaja Björn Goop
8. Need’em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
9. Diamond Truppo (Suomi) - valmentaja Hanna Lepistö
10. Gio Cash (Alankomaat) - valmentaja Daniel Wäjersten
