Ypäjän ratsastusonnettomuudessa kuoli pidetty ja arvostettu Susanna Frey Ypäjällä perjantaina tapahtuneessa hevosonnettomuudessa menehtyi maankuulu ratsastusalan ammattilainen Susanna Frey.

Hevoskasvatus oli Susanna Freylle rakasta. Kuva: Miia Lahtinen

MT Hevoset | Ratsastus Ville Toivonen

Suomen Ratsastajainliitto tiedotti perjantaina Ypäjällä tapahtuneesta ratsastusonnettomuudesta, jossa kuoli kokenut ratsastaja. Onnettomuuteen johtaneet syyt eivät tiedotteen mukaan vielä tiedossa.

Onnettomuudessa kuollut ratsastaja oli ratsastuspiireissä kautta maan tunnettu Susanna ”Susu” Frey.

Frey, 62, tunnettiin sekä menestyneenä kilparatsastajana että osaavana ihmisten ja hevosten kouluttajana. Frey työskenteli Ypäjän Hevosopistolla 31 vuoden ajan, kunnes työt opistolla loppuivat vuonna 2019.

Susanna Frey oli pidetty opettaja, jonka erikoisosaamista oli nuorten hevosten kouluttamisen opettaminen. Vaikeassa työssä Frey siirsi reipasta asennettaan myös oppilailleen.

Hevosopiston vuosien jälkeen Frey opiskeli kaupallista alaa ja panosti tuomaritoimintaan. Hän oli tuomarina sekä rakenne- että estepuolella. Freyn lempilapsia oli nuorten suomenhevosten laatuarvostelu, joka kohtalon oikusta järjestetään Ypäjällä juuri tänä viikonloppuna.

Merry Agadio oli Susanna Freyn, silloin vielä tyttönimellään Lindfors, menestysratsu 1990-luvulla. Kuva: Susanna Freyn arkisto

Oman menestyksekkään kisauransa Susanna Frey, omaa sukuaan Lindfors, päätti kymmenkunta vuotta sitten. Hänen parhaita kilpakumppaneitaan olivat tammat Yessica ja Merry Agadio, joilla hän kilpaili kotimaisella huipputasolla 150 sentin luokissa.

Paljon menestystä tuli myös suomenhevosilla, muun muassa rodun kenttäratsastuksen Suomen mestaruus oriilla Lentopöly. Esteissä Frey saavutti Matsilla kuusi suomenhevosten mestaruusmitalia.

Suomenhevoset olivatkin lähellä Freyn sydäntä, ja hänen kädenjälkensä näkyi ja näkyy edelleen vahvasti Hevosopiston ratsulinjaisten suomenhevosten jalostusvalinnoissa.

Frey piti pientä kotitallia parin kilometrin päässä Ypäjän Hevosopistolta yhdessä hevospiireissä myös erittäin tunnetun puolisonsa Carl-Harry Freyn kanssa.

Susu Frey tunnettiin suoraviivaisena ja luotettavana ihmisenä, joka ei myöskään kaihtanut tuoda esille usein hyvin perusteltuja mielipiteitään.