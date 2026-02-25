Pala-, tomu- ja raesokerin valmistus loppumassa Suomessa Suomen Sokeri suunnittelee lopettavansa pala-, tomu- ja raesokerin valmistuksen.

Jaa Kuuntele

Suunnitelman mukaan Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat lopetettaisiin ja kyseisten tuotteiden valmistus päättyisi Suomessa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Tuure Kiviranta

Suomen Sokeri oy aloittaa muutosneuvottelut, yhtiö tiedottaa.

Neuvotteluesityksessä ehdotetaan raakasokerin puhdistamisen lopettamista Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla Porkkalan tehtaalla.

Samaan aikaan suunnitellaan Suomen Sokerin emoyhtiö Sucros oy:n sokeritehtaalle raakasokerin puhdistusmahdollisuutta Säkylässä.

Työnantajan suunnitelman mukaan Porkkalan tehtaan pala-, tomu- ja raesokerilinjat lopetettaisiin ja kyseisten tuotteiden valmistus päättyisi Suomessa.

Yritys suunnittelee korvaavansa nämä tuotteet jatkossa emoyhtiönsä Nordzuckerin vastaavilla vaihtoehdoilla mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta muihin tuotteisiin, kuten kotimaisesta sokerijuurikkaasta valmistetun Dansukker Suomalaisen Taloussokerin tuotantoon.

Muutoksilla ei olisi vaikutusta kotimaisesta sokerijuurikkaasta valmistetun Dansukker Suomalaisen Taloussokerin tuotantoon.

Suunnitelman mukaan Porkkalan tehtaalla jatkuisi edelleen muita toimintoja, kuten esimerkiksi nestesokerituotanto (melassi ja siirapit), erikoistuoteosasto, pakkaamo- ja varastoyksikkö, kidesokerin siilovarastointi ja bulk-toimitukset.

Muutosneuvotteluiden piirissä on tiedotteen mukaan noin 112 henkilöä. Alustavan arvion mukaan työnantajan suunnittelemien toimenpiteiden toteutuminen voisi johtaa enintään 40:n toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen irtisanomiseen.

Neuvottelujen päätöksestä tiedotetaan aikaisintaan maaliskuun lopussa.

Muutosneuvottelujen tarkoituksena on vastata haastavaan globaaliin markkinatilanteeseen, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

”Suomen Sokerin toimintaan ovat vaikuttaneet koronapandemian aiheuttamat markkinamuutokset, sota Ukrainassa sekä ennakoimaton ja epävakaa toimintaympäristö.”

Samanaikaisesti kuluttajien kulutustottumuksissa on havaittu selkeitä muutoksia viime vuosien aikana.

Yrityksen tavoitteena on suoraviivaistaa toimintamalliaan ja parantaa organisaatiorakennettaan vastaamaan tehokkaasti nykyisen toimintaympäristön haasteisiin sekä tulevaisuuden muutoksiin ja siten parantaa yrityksen taloudellista tulosta, tiedotteessa sanotaan.