Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Maaseudun kiinteistöt kallistuivat viime vuonna
Tilaajalle
|
Pakkaset kirittivät talvileimikoiden korjuuta
Metsämaa kiinnostaa edelleen ostajia ‒ tällaisia hintoja niistä maksetaan
Viime vuonna metsätilojen kauppoja solmittiin edellisvuotta vilkkaammin.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsä
25.2.2026
09:29
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
metsämaa
metsätilakauppa
Maanmittauslaitos
Tornator
metsän hinta
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Yara Suomi
Hannu Heikkilä käyttää lehtilannoitteita joka ruiskutuksella – ”Ihan älytön vaikutus”
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
|
Pakkaset kirittivät talvileimikoiden korjuuta
Tilaajalle
2
Kodin talous
|
Myitkö puuta mökin tai omakotitalon pihalta? Näin merkitset tulot veroilmoitukseen
Tilaajalle
3
Metsäteollisuus
|
Havutukin hinnat kohosivat Saksassa ennätyksellisen korkealle
Tilaajalle
4
Talous
|
Puun hinta viikolla 8: Tukin hinnat ponnahtivat hieman
Tilaajalle
5
Erä
|
Kumoutuuko Ruotsissa nyt ilvesjahtikin? Kaikista päätöksistä jätetty valitukset
6
Metsäpolitiikka
|
Paula Lehtomäki kritisoi Ilmastopaneelia – ”Ilmastopolitiikka tarvitsee uuden alun”
7
Metsänhoito
|
Puunajo meni uusiksi, kun kelkka ei kulje lumettomassa metsässä
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Pääkirjoitus
Eemeli Linna
Koneviesti
|
Vastuu ja arki kohtaavat – metsäkoneenkuljettajat ovat luontoarvojen todellisia vaalijoita jokapäiväisessä työssään
Pääkirjoitus
Eemeli Linna
Koneviesti
|
Proforest-näyttely kasvaa – Koneviesti keskustelun nostajana paneeleissa sekä nuorille koneammattilaisille suunnatussa tapahtumassa
Koneviesti
|
Mikä on konepajateollisuuden tämän hetkinen tilanne? FinnMetko-gallupin perusteella konepajateollisuudessa vajaakapasiteettia, mutta maarakennus ahtaimmalla
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om