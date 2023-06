Ravivihje: Core matkalla kohti absoluuttista huippua

Seppo Suurosen valmentama Core on venynyt vastuksen mukaan kaiken aikaa ja ominaisuudet alkavat olla valtakunnan ykköstasoa. Ori on ravivarma, nopea, vauhtikestävä ja äärettömän voitontahtoinen. Niistä ominaisuuksista on huippuhevoset tehty. American Cooper on systeemin toinen kivijalka.