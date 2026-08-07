Viikonlopun ravit: Ylivieskassa kruunataan ruunaruhtinas, Evartti käväisee KaukosessaViikon ravitarjonta huipentuu Ylivieskan lauantairaveihin. Ruunaruhtinaan ohella nähtävänä on muutenkin hienoja ravilähtöjä.
Perjantai 7. elokuuta
Kotimaan kamaralla ajetaan perjantaina kahdet ravit. Turussa on illan pääravit, mutta ne kärsivät jonkin verran hevospulasta. Kasaan saatiin lopulta kahdeksan ravilähtöä.
Illan Toto5 -pelin tukipilareita ovat alustavien pelijakaumien perusteella avauskohteen Lammen Roima ja päätöskohteen Bishop Vanity.
Nuorten sarjassa kilpaileva Lammen Roima vaikuttaa kehityskelpoiselta nelivuotiaalta. Kuninkuusravien Pikkuprinssistä karsittu ori kohtaa sopivan oloisen vastuksen. Pahimmalta uhkaajalta vaikuttaa paalulta starttaava Deepasi.
Härmän Powerparkissa on ohjelmassa kymmenen lähdön iltaravit. Illan kakkosraveissa pelataan Toto4 -peliä.
Ruotsissa ajetaan perjantaina kaikkiaan neljät ravit. Illan pääravit pidetään Kalmarissa.
Lauantai 8. elokuuta
Ylivieskan Ruunaruhtinas koki täksi vuodeksi uudelleensyntymän, ja lähtö ilmoitettiin kevyesti täyteen. Hevosten taustajoukot tuntuvat pitävän uudesta tasoitusajona ajettavasta kilpailusta.
Lähdössä on monia vakavia voiton tavoittelijoita. Kahdenkympin pakilta pinkoo kovanaamoja karkuun Boscon Visa. Seuraavalta takamatkalta etukäteen vahvimpia ovat Rokkijätkä ja Välkker. Kuudenkympin pakilta starttaa viisi hevosta Morisonin johdolla.
Lauantaina Morisonin ja Siru Juutisen kuulumisia voi lukea MT Hevosista. Myös Juha Utala kommentoi ennakkotunnelmiaan Ylivieskan raveista.
Utala kilpailee lämminveristen kultadivisioonassa Consalvolla. Lähdön ennakkosuosikkeja ovat kovissa lähdöissä kolunneet Need’em ja Combat Fighter.
Ruotsissa lauantain pääravit ajetaan Östersundissa. Jämtland Stora Pris -lähdössä on mielenkiintoinen kattaus. Eturivistä lähtevä Don Fanucci Zet saa vastaansa takarivistä starttaavan Dream Minen.
Jörgen Westholmin valmentama Dream Mine kilpaili viimeksi Elitloppetissa, missä se juoksi Allegiantin vanavedessä mailin hirmuaikaan 07,3a. Takarivi hieman haittaa Elitloppet-kakkosen suunnitelmia, mutta vauhtivarat ovat kaikkien tiedossa.
Östersundissa ovat ohjelmassa myös nelivuotiaiden kylmäveristen Derbyt. Tammoille ja oriille sekä ruunille on omat finaalilähdöt.
Sunnuntai 9. elokuuta
Sunnuntain ravitapaus nähdään napapiirillä. Antti Ojanperä ilmoitti Evartin Kaukosen raveihin ja käy näyttämässä legendan asemaan noussutta hevosta synnyinseudullaan.
Kaukosessa ei päästä hevosmäärällä leveilemään, mutta päivän raveihin on silti saatu aikaiseksi yhdeksän ravilähtöä.
Sunnuntaina jatkuu Riihimäen ravikausi. Iltapäivän päälähtönä ajetaan Ilmari Halisen muistoajo, joka on rajattu enintään 110 000 euroa ansainneille lämminverisille.Artikkelin aiheet
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