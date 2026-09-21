Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Keskusta vaatii ammattidieseliä käyttöön, KD jakeluvelvoitetta tauolle − hurjan kallis bensa nostaa kierroksia
Tilaajalle
|
Puun hinta viikolla 38: Kauppa käy kuusen vedolla
Puun hinta viikolla 38: Kauppa käy kuusen vedolla
Metsäyhtiöt kirittävät puukauppaa erilaisilla kampanjoilla.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Puukauppa
21.9.2026
15:30
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
puukauppa
puun hinta
kuusitukki
metsäteollisuus
kantohinta
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Nordea Private Banking
Liikun perustaja Johanna Riihijärvi tavoitteli vapautta – vauraus seurasi perässä
Osaston luetuimmat
1
Maanomistus
|
Kari Peltola menetti maansa kovan onnen sähkölinjojen alle: Ensin linjat hosuttiin liian aikaisin, nyt ne ovat turhia
Tilaajalle
2
Marjat ja sienet
|
Metsät pursuavat nyt jättimäisiä kantarelleja – tästä se johtuu
Tilaajalle
3
Ympäristö
|
Miten saa selville, onko metsäpalstalla lähdettä tai puroa?
Tilaajalle
4
Marjat ja sienet
|
Puolukkasankoon voi piiloutua tympeä yllätys
Tilaajalle
5
Erä
|
Itärajan yli puskee nyt erikoisia eläimiä Suomeen
Tilaajalle
6
Erä
|
Karhunmetsästys päättynyt läntisellä poronhoitoalueella – näin monta kaadettiin
7
Metsänhoito
|
Kari kuljettaa rangat yksinkertaisella juontovaunulla, joihin on otettu mallia ravirattaista
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Puukaupan korkeasuhdanne vuonna 2021 näkyy kantorahatulojen ennakkotilastoissa
Koneviesti
|
Metsäalan tapahtuma Proforest järjestetään vapun jälkeen