Ravivihje: Ykkösnumero on valttia Örebrossa Ruotsissa ravataan keskiviikkona poikkeuksellisesti Toto75-pelin merkeissä. Peliaika päättyy kello 20.30.

Claes Sjöströmin tallin Eddy West on vihjesysteemin toinen varma. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:46 Toni Sarkama

Winter Burst -kiertue rantautuu Örebron kaviouralle. Kiertue huipentuu uuden vuoden multajackpot-kierrokseen Axevallassa. Örebron kierros on pelimielessä ihan mielenkiintoinen, eikä varmavalintoja ole tarjolla jonoksi saakka.

Kierroksen luotetuin hevonen on kolmannen kohteen Filippa B.J, jonka peliosuus huitelee 70 prosentin tuntumassa. Nelivuotias on tuntuvasti ylipelattu, eikä kelpaa varmaksi. Kierroksen toinen suurista suosikeista on avauskohteen Eddy West, joka on vihjesysteemin toinen tukipilari.

Päivän varmat

Eddy West (T75-1) on tehnyt hienon nousun läpi divisioonien aina avoimelle tasolle saakka. Claes Sjöströmin silmäterä kilpailee hienossa vireessä. Viimeksi Solvallassa hevonen otti maksimikakkosen supertähti Calgary Gamesin takana. Sitä ennen valjakko voitti terävällä loppukirillä hyvät hevoset Solvallassa. Kuusivuotias arvottiin ykkösradalle, mistä voi olla paikka käyttää nopeutta lähtökiihdytyksessä. Keulapaikalta ruuna olisi pysäyttämätön, mutta vaikka tuo skenaario epäonnistuisi, tekee Eddy West rehdisti töitä muualtakin. Ruuna nauttii tässä myös vastustajien kunnioitusta.

Max Håleryd (T75-7) on tasaisen mailin lähdön varmavalinta. Juhani Partasen valmennettava on jäänyt hyvältä paikalta turhan unohdetuksi viime startin johdosta. Siinä valjakko prässäsi keulahevosta lopulta huonolla menestyksellä hevosen vajottua hännille. Yhteen starttiin on turha kiinnittää noin paljon huomiota. Sitä ennen hevonen teki hyvää työtä ja Solvallassa ruuna jäi hyvätasoisessa lähdössä vaille kiritiloja. Kuusivuotias lähtee ihan hyvin auton takaa liikkeelle ja Björn Goop on iso plussa rattailla. Jos hän onnistuisi puolustamaan johtopaikan, olisi valjakko paha ohitettava. Ruuna saanee joka tapauksessa hyvän juoksun kärkipäässä.

Päivän potinräjäyttäjä

Nunja (T75-2) ei saisi olla ainoastaan kaksi prosenttia luotettu. Kolmevuotiaalla on olemassa laukkariski, mutta jos tamma pääsisi ravilla matkaan, voisi se olla valmis jättiyllätykseen. Toissa kerralla tamma teki pahan alkulaukan jälkeen hyvän esityksen päästyään johtavan kantaan. Viimeksi alkumatkan toista rataa pitkin juossut valjakko pudotti etukaarteen päässä johtavan kantaan, mistä se etsi jonkin matkaa kiritilojakin ollen asiallinen. Lähtö ei ole kovin mahdollinen tälläkään kertaa.

Vihjesysteemi

1 Eddy West (9,7)

1,9,10,4,3,13 (8,2)

2,6,9,10 (8,7)

13,5,3,7,15,14 (6,1)

2,3 (5,4)

4,1,5,12,9,10 (3,6)

1 Max Håleryd (3,2)

1728 riviä – 86,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä