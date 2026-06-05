Viikonlopun ravit: Weikko Seinäjoella, Pilvenmäki Specialit Forssassa, Cityravit LappeessaViikonlopun ravitarjonta on runsasta, kuten kesään sopiikin. Viikonlopun erikoisuus on Lappeenrannan Cityravit. Viikon pääravit ajetaan kuitenkin Forssassa.
Perjantai 5. kesäkuuta
Viikonloppu alkaa Lappeenrannan Hevoset Linnoituksessa & Cityravit -tapahtumalla. Viikonlopun ohjelmassa on monenlaista viihdettä, mutta ravit ovat isossa roolissa tapahtumaa varten rakennetulla ravisuoralla.
Seinäjoella kisataan viikonlopun ensimmäiset suurkilpailut. 5-6-vuotiaat suomenhevoset ja 4-5-vuotiaat lämminveriset kilpailevat Ilkka-Pohjalainen ajossa.
Suomenhevosten puolella illan tapaus on Weikon osallistuminen päälähtöön. Pekka Lillbackan ja Öystein Tjomslandin huippumenijä kilpaili viimeksi elokuun lopussa, jolloin se voitti suomenhevosten Derbyn Killerillä.
Öystein Tjomslandin kommentit Weikosta voi lukea perjantaina MT Hevosista.
Lämminveristen puolella suosikkikolmikko on Pactolus, Supreme Tarantella sekä Green River’s Zack. Seinäjoella pelataan perjantaina poikkeuksellisesti Toto65-peliä.
Illan kakkosravit ravataan Kuopiossa. Ruotsin pääravit ajetaan Gävlessä. Päivällä lounastetaan Bodenissa, jossa on vahva osanotto myös Suomesta.
Lauantai 6. kesäkuuta
Lappeen Cityravit jatkuvat lauantaina. Päivän aikana nähdään sekä poni- että hevoslähtöjä.
Forssan lauantairavien ohjelmassa ovat Pilvenmäki Specialin finaalit. Nouseville hevosille suunnatut arvolähdöt ovat keränneet lukuisia lupauksia kisaamaan suomenhevosten 8 000 euron ja lämminveristen 10 000 euron ykköspalkinnoista.
Iltapäivä on muutenkin mielenkiintoisia kisoja täynnä. Kylmäveristen Pilvenmäen Maratonilla perusmatkana on peräti 4140 metriä.
Lähdön suosikki on 80 metrin takamatkalta starttaava Caru, joka on ollut todella vakuuttava kauden kahdessa ensimmäisessä startissaan. Vastustajina ovat muun muassa kovia lähtöjä kolunnut Havglimt ja väsymätön Häijymies.
Lämminveristen Tammavaltikan katsastuksen selkeä suosikki on Ete Jet, jonka valmentajan Hanna Lepistön ajatuksia voi lukea viikonloppuna MT Hevosista.
Ohjelmassa ovat myös lämminveristen keskipitkä Kultadivisioona sekä suomenhevostammojen KK-26 lähtö, jossa kerätään kuningatarkisaan oikeuttavia pisteitä.
TotoTV:n studioemäntänä toimii Sara Perttunen ja asiantuntijana Marko Lähteenmäki. Maija Kerisalmi kerää kommentteja Pilvenmäen varikolta.
Ruotsin Toto85-ravit ajetaan Mantorpissa. Kultadivisioonassa suurimmista rahoista taistelevat muun muassa Before Takeoff, Barack Face, Macahan sekä Eolo Jet.
Daniel Wäjerstenin käsistä kilpaileva Before Takeoff on ollut kevään kisoissaan sen verran vakuuttava, että sille lankeaa ennakkosuosikin osa.
Sunnuntai 7. kesäkuuta
Suomessa ravataan sunnuntaina kahdet totoravit. Puolen päivän aikaan aloitetaan Haapajärvellä, jossa tunnelmalliset kesäravit keräävät kansaa pitempienkin matkojen takaa.
Kahdelta iltapäivällä aloitetaan ravit Torniossa. Avoimen vauhtimailin kovin kasvo on Petri Salmelan valmentama Henry Flyer Sisu.
Raviviikon lopputahdit soitetaan länsinaapurissa Axevallassa. Sunnuntaiseen tapaan Ruotsiin pelataan pääpelinä Toto75:sta.Artikkelin aiheet
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