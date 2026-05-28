Päivän ravit: Saako Ville Korjuksen kykymenijä ravirytmistä kiinni?Torstaina ravataan Teivossa. Kymmenen lähdön iltaraveissa on mukavatasoisia lähtöjä.
Lämminveristen kovimmassa tasoitusajossa paalun kovanaama on Gary La Marc. Kimmo Aholan ruuna on kauden kolmessa startissa kerännyt täyden värisuoran totosijoja. Joensuun vappuraveissa Gary La Marc teki mojovan kirin, ja oli kisassa hyvä kakkonen.
Takamatkalta starttaa kovista lähdöistä tuttuja kokeneita hevosia. Kärkeä lähtevät ottamaan kiinni muun muassa Astrum, Ken’s Walner ja Callela Ikaros.
Lämminveristen ryhmäajossa kauden komealla voitolla avannut Madagascar tulee todennäköisesti olemaan pelikansan suosiossa. Anne Kankaan suojatti oli kaksi viikkoa sitten Teivossa keulasta hyvin vakuuttava.
Haastetta tulevat tarjoamaan kovakuntoiset Ken’s Carlos, Coconut Match sekä Madrero, jonka tehtävää hankaloittaa huono lähtöpaikka.
Kylmäveristen ykkössarjassa on mielenkiintoista nähdä Pyrkimyksen suoritus. Ville Korjus tuo Välähdyksen pojan Teivoon arvoituksena. Kykyjä oriilla on vaikka mihin, mutta kaikki on kiinni hevosen ravirytmistä. Kauden avauksessaan Vermossa Pyrkimys laukkaili itsensä hylkyyn.
Kriteriumin kasvattajalähdössä starttaa Coriolanus Frido, joka avasi uransa viime viikolla Vermossa hienolla voitolla. Kolmivuotias ruuna juoksi koelähtönsä jo päivälleen vuotta aiemmin. Niinpä sillä ei ollut kilpailuoikeutta Vermon tämän viikon keskiviikon starttiin, jonka ilmoittautuminen oli jo ennen viime viikon starttia.
Coriolanus Fridon ilmoittautuminen hyväksyttiin virheellisesti Heppa-järjestelmässä, joka ei tunnistanut kilpailuoikeutta päättyneeksi. Vaikka hevonen jouduttiin jättämään Vermon keskiviikkoisesta startista pois, se saa osallistua Teivon lähtöön torstaina normaalisti.
Torstai-ilta päätetään Axevallassa, jossa ravataan kymmenen lähdön verran.
