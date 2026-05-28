Näin metsä tuotti sijoittajalleHuhtikuussa tuottoa painoi edelleen kantorahatulojen supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna.
Suomen yksityismetsien puuntuotannon vuotuinen sijoitustuotto vuoden takaiseen verrattuna oli huhtikuussa ‑13,0 prosenttia. Tuotto jäi samalle tasolle kuin maaliskuussa, jolloin se oli ‑13,2 prosenttia.
Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella ja mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä. Tuottoa painoi edelleen kantorahatulojen supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna.
Sijoitustuotto vuoden alusta parani huhtikuussa tasoon 0,8 prosenttia verrattuna helmikuun lukuun ‑1,2 prosenttia. Tähän vaikutti lähinnä puun hintojen kääntyminen nousuun kevään aikana.
Luonnonvarakeskuksen lakkautettua yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -tilaston julkaisemista jatkaa Indufor oy Luonnonvarakeskuksen tuottamaan aineistoon perustuen.

