Suomenmestaruuksien pronssimitaliratsu menehtyi äkillisesti Viime viikonloppuna Jasmin Sikströmin kanssa kouluratsastuksen suomenmestaruuspronssia voittanut tamma Clementine II menehtyi torstaina Helsingissä kotikentällään kesken ratsastuksen.

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Clementine oli pieni, mutta näyttävä hevonen. Kuva PM-kilpailuista viime kesältä. Kuva: Heidi Lammi

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Asiasta tiedotti Suomen Ratsastajainliitto. Jasmin Sikström kertoo tiedotteessa, että 19-vuotias, Pia Paavilaisen omistama Clementine II menehtyi rauhallisesti muutamassa minuutissa kesken normaalin harjoituksen ratsastuskentällä.

Ensimmäistä vauvaansa odottava Sikström ei itse loukkaantunut fyysisesti, vaan hän ehti nousta satulasta havaittuaan, ettei Clementine voinut hyvin.

”Clementine meni saappaat jalassa”, tapahtuneesta järkyttynyt Sikström sanoo tiedotteessa.

Sunnuntaina Suomen mestaruuskilpailuiden palkintojenjaon jälkeen hän suunnitteli jatkavansa vielä jonkin aikaa ratsastamista Clementinellä, mutta raskauden takia kilpailusuunnitelmia ei enää ollut.

Ratsukko ehti kilpailla yhdessä kymmenen kautta. Sikström koulutti tulisieluisen tamman Grand Prix -tasolle, ja kilpaili sillä kolmet SM-kilpailut. Kaksissa viimeisissä pari saavutti pronssia. Ratsukko myös edusti Suomea viime kesänä PM-kilpailuissa Ypäjällä.

Liiton tiedotteessa Yliopistollinen Hevossairaalan hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistö kertoo, että tavallisimpia hevosen äkkikuoleman syitä ovat aortan tai muun suuren valtimon repeämät sekä tapaukset, joissa selvää syytä ei löydy ja joiden taustalla epäillään usein sydämen sähköisiä johtumishäiriöitä.