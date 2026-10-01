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Tilaajalle | Norjalaisyritys aikoo investoida sata miljoonaa euroa Haapajärvelle – kunta junaili yva-selvitykset valmiiksi kokonaiselle teollisuusalueelle
Tehdas pyörii kahdessa vuorossa. Siamäk Naghianin kädessä on kaiuttimen piirikortti, johon mahtuu tuhat pienenpientä komponenttia. Ne tulevat pääosin Kaukoidästä.

Suomen viennin tähtiyritystä johtaa iranilainen mies, joka on sotinut eturintamassa ja löytänyt onnen Savosta

Iranilaissyntyinen Siamäk Naghian varoittaa tekoälystä ja uskoo, että Itä-Suomen auttaminen koituu koko maan eduksi.
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Uutiset|Talous
1.10.202620:00
Eija Mansikkamäki
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