Suomen viennin tähtiyritystä johtaa iranilainen mies, joka on sotinut eturintamassa ja löytänyt onnen Savosta

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Uutiset
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Talous
1.10.2026
20:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
Siamäk Naghian
Genelec
maahanmuutto
tekoäly
Itä-Suomi
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