Kymi GP:n tuorein kutsuvieras debytoi uudesta tallistaWorking Class Hero vaihtoi Sweden Cupin jälkeen valmentajaa. Uusi treenari Alessandro Gocciadoro tuo hevosen Kouvolan arvolähtöön.
Working Class Hero on kilpaillut koko tähänastisen uransa Jörgen Westholmin valmennuksesta. Ori kilpaili Westholmin tallista viimeiset kerrat keväisessä Sweden Cupissa, jonka finaalissa se sijoittui kolmanneksi ennätysajallaan 09,0a.
Working Class Heron uusi valmentaja Alessandro Gocciadoro on kokenut Suomen kävijä, eikä italialainen sanonut tälläkään kertaa ei kouvolalaisten kutsulle.
Vahva seitsenvuotias ori on kilpaillut paljon Vincennesin kivikovissa lähdöissä. Se on erittäin mielenkiintoinen lisä Kouvolan täyden matkan kilpailuun.
Kymi GP tulee olemaan Working Class Heron 50. startti. Voittoja oriilla on 18 ja voittosumma on hieman yli puoli miljoonaa euroa.
Kymi GP:n kutsuja on odotettavissa viikonlopun aikana vielä yksi, jonka jälkeen suurkilpailussa on mukana 10 valjakkoa.
Kymi GP ajetaan Kouvolassa 22. elokuuta. Matkana on 2100 metriä ja ensimmäinen palkinto on 85 000 euroa.
Kymi Grand Prix, kutsutut hevoset
Massimo Hoist
Jax Journey
Combat Fighter
Luke The Spook
Diamond Truppo
Need’em
Don Fanucci Zet
Mellby Joker
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