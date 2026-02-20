Viikonlopun ravit: Raviviikon huipennus Seinäjoella, Vincennesissä Prix de Paris

Viikonlopun ravit: Raviviikon huipennus Seinäjoella, Vincennesissä Prix de ParisPitkä kovan pakkasen jakso alkaa olla lopuillaan, ja ravivalmentajien peräänkuuluttama kevät on napsun lähempänä. Viikonlopun aikana olympialaisille löytyy paljon vaihtoehtoista ravitoimintaa.
Perjantai 20. helmikuuta
Viikonloppu potkaistaan ravien osalta käyntiin perjantaina Teivosta. Leijonien välieräottelun lomassa pelataan Toto5-peliä. Raveissa ajetaan kaikkiaan kymmenen lähtöä.
Toto5-avauksessa on hienoa nähdä Making Miraclesin päivän suoritus. Tamma on ollut talven starteissaan aivan järkyttävän hyvä, eikä vastustajille ole tänäänkään luvassa kuin murusia.
Hannu Torvinen saanee napattua sovinnolla keulat, mistä Making Miracles hallitsee tilannetta mielensä mukaan.
Teivon ravit alkavat kello 18.00. Toto5 starttaa kello 19.10.
Ruotsissa Toto64 ajetaan Bodenissa. Tuttuun tapaan Bodenin raveissa on paikalla vahva suomalaisedustus. Joissain lähdöissä jopa puolet osallistujista starttaa suomalaisvalmentajan treenistä.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa Ari Aatsingin valmentama No Limit Royalty yrittää pistää ulkoradalta kampoihin lähdön ennakkosuosikeille Humble Stancelle ja Gates Hanoverille.
Kello 20.30 alkavassa Toto64-pelissä on noin 134 000 euron jackpot.
Lauantai 21. helmikuuta
Raviviikko huipentuu kotimaassa Seinäjoen lauantairaveihin. Pelillinen päähuomio on Toto75-pelissä.
Ravien ahkerin ohjastaja on Hannu Torvinen, jolla on ohjastustehtävä ravien jokaisessa 11 lähdössä.
Valmentajista kovin melske on Kari Lehtosen katoksella. Kurikkalaisvalmentajalla on viivalla yhteensä seitsemän hevosta.
Lämminveristen hopeadivisioonassa itseoikeutettu suosikki on huikeaan talvikuntoon noussut Star Photo. Santtu Raitalaa tuuraa rattailla Jukka Torvinen.
Kylmäveristen hopeadivisioonassa odotetaan kaksintaistelua Vänrikin ja Rallan Ruhtinaan välillä. Suosikkien epäonnea vaanii Tinderi.
TotoTV välittää Seinäjoen tunnelmat kello 13.00 alkaen. Studioisäntänä on Antti Pylkkänen ja asiantuntijana Tommi Ala-Nikkola. Lauri Hyvönen näyttää juoksukuntoaan varikolla.
Ruotsin Toto85 ratkotaan lauantaina Bergsåkerin radalla. Lämminveristen päälähtö on Bergsåker Winter Trot, jonka voittaja kuittaa palkintona 400 000 kruunua.
Suomesta on lähdetty joukolla tavoittelemaan kovia kruunupalkintoja. Päälähdössä paalulta starttaa Miika Tenhusen valmentama Jonas Halbak, jota ohjastaa Tuukka Varis. Dimitri Hedmanin Amanda Evoa ajaa Veli-Pekka Toivanen.
Kisan itseoikeutettu suosikki on neljänkympin pakilta lähtevä High On Pepper. Katja Melkon valmennettavaa ohjastaa Jorma Kontio.
Tenhunen tuo viivalle myös Need’emin. Tuukka Varis ohjastaa ruunaa hopeadivisioonassa.
Kylmäveristen kovimmassa sarjassa ruunaruhtinas Stumne Fyrillä on todella kova paikka ottaa kiinni 40 metriä edempää lähtevä Bleke Borken.
Noralf Braekkenin nousukas vetäisi tammikuussa täyden matkan läpi aikaan 22,6. Samanlaisella suorituksella takamatkalaisten mahdollisuudet jäävät olemattomiksi.
Viime startissaan ori osoitti kunnon olevan ennallaan. Braekken otti ulkoradalta keulat, ja Bleke Borken voitti lähdön näytöstyyliin.
Toto85 alkaa kello 17.10.
Sunnuntai 22. helmikuuta
Pariisin talvimeetingin viimeinen suurkisa Prix de Paris juostaan sunnuntaina. 4150 metrin stayermatkan voittaja palkitaan 180 000 eurolla.
Prix de Ameriquen kärkihevosia ei ole sunnuntain suurkisassa mukana. Tammikuun lopun merkkilähdössä neljänneksi juossut Frank Gio on yksi lähdön suosikeista.
Prix de Parisissa on Ruotsissa vahva edustus. Mukana ovat Francesco Zet, Immortal Doc sekä Working Class Hero.
Prix de Paris juostaan ravien neljäntenä lähtönä kello 16.15.
Antti Ojanperän tallista starttaa sunnuntaina kaksi hevosta. Combat Fighter ja Dozen of Oysters ovat viivalla seitsemännessä lähdössä Prix de Monflanquinissa, joka ajetaan 2100 metrin ryhmäajona. Ykköspalkinto on hieman yli 30 000 euroa.
Suomessa Porin ravit alkavat jo puolen päivän aikaan. Sunnuntain pääpeli on Toto4, joka aloitetaan kello 13.10.
Ruotsin Toto75-pelissä on sunnuntaina peräti 326 000 euron jackpot. Kruunujahti alkaa kello 16.00.Artikkelin aiheet
