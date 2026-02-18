Hevosten herpesvirusta pääkaupunkiseudulla, ainakin yksi menehtynyt Tuomarinkartanon Kilpatallilla on sairastunut useita hevosia, ja niistä kahden elimistöstä on löytynyt EHV1-virusta. Tallilla on menehtynyt ainakin yksi hevonen.

Hevosten herpesvirus aiheuttaa huolia jatkuvasti eri puolilla maailmaa, mutta se pysyy aisoissa karanteenien avulla. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Helsingissä sijaitsevan Tuomarinkartanon Kilpatallin toimitusjohtaja Johanna Höglund kertoo, että ensimmäiset kuumeet nousivat viikonloppuna, ja lauantaista asti Yliopistollinen Hevossairaala on ollut vahvasti mukana sairastuneiden hevosten hoitamisessa. Tallissa asuu kaikkiaan 42 hevosta.

Keskiviikkona hevossairaalasta saatiin alustavia tuloksia näytteistä, jotka oli otettu sairastuneista hevosista. Ainakin kahdella sairastuneella hevosella on todettu hevosten herpesvirus EHV-1, joka saattaa aiheuttaa myös vakavia hermosto-oireita.

Höglund kertoo, että koska tallissa asuu yksityisten ihmisten hevosia hoidossa, hän ei voi kertoa tarkemmin sairastuneiden hevosten määrästä tai oireista. Hän kuitenkin vahvistaa, että ainakin yksi hevonen on menehtynyt.

Hevosten herpesvirukset tarttuvat helposti, joten talli on omaehtoisessa karanteenissa, niin että tallilta ei lähdetä ulkopuolisiin tapahtumiin, ennen kuin viimeisimmästä kuumetapauksesta on kulunut kolme viikkoa.

Höglund huomauttaa, että kuumetapauksia on tällä hetkellä Etelä-Suomessa useammassakin paikassa, mutta heillä sairastuneista on otettu näytteet.

Hän myös kertoo, että tallilla ei ole mitään aavistusta siitä, mistä virus on talliin tullut. Yksikään tallin hevosista ei ole esimerkiksi kilpaillut kumpanakaan viikonloppuna Ypäjän Hevosopistolla estekilpailuissa.

Hevosten herpesvirus säilyy hevosten elimistössä piilevänä, joten on myös mahdollista, että jollain tallin hevosella on ollut jopa vuosia vanha tartunta, joka on nyt jostain syystä aktivoitunut.