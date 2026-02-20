”Prosesseissa ja valvonnassa havaittiin merkittäviä puutteita” – raviradan hallitus kommentoi Teemu Keskitalon irtisanomista Lappeenrannan Ravirata oy:n hallitus avaa toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomisen taustoja perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Jaa Kuuntele

Lappeenrannan raviradalla on riittänyt viime päivinä ristivetoa. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Viime lauantaina julki tullut tieto Lappeenrannan Ravirata oy:n toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomisesta on puhuttanut ravipiireissä pitkin viikkoa. Raviratayhtiön hallitus avaa omaa näkökulmaansa asiaan perjantaina julkaistussa tiedotteessa, jonka allekirjoittajana on hallituksen puheenjohtaja Timo Saksela.

Tiedotteen mukaan hallitus päätti vaihtaa toimitusjohtajan, koska myynnin ja yhteistyökumppanuuksien toteutumisessa sekä taloushallinnon prosesseissa ja valvonnassa havaittiin merkittäviä puutteita.

”Korjaavat toimenpiteet eivät toteutuneet aikataulussa ja sellaisella tasolla, jota hallitus edellytti. Keskusteluja puutteiden korjaamiseksi käytiin lukuisia yli vuoden ajan”, tiedotteessa mainitaan.

”Lähestyvät Kuninkuusravit ovat valtava ponnistus ja raviradalle tarvitaan toimitusjohtaja, joka johtaa yhtiötä suurtapahtuman edellyttämällä tarkkuudella. Tästä syystä päädyimme hallituksessa arvioon, että ilmoitamme toimitusjohtajalle luottamuksen päättyneen.”

Teemu Keskitalo johti Lappeenrannan ravirataa reilut kolme vuotta. Kuva: Anu Leppänen

Tiedotteessa mainitaan myös, että oli virhe, että irtisanomisen taustalla olleita syitä ei heti kerrottu.

”Kirjoittelu asian ympärillä näytti meille, että raviharrastusta rakastetaan ja siihen suhtaudutaan tunteen palolla. Pidetyn toimitusjohtajan irtisanominen näyttää ymmärrettävästikin kasvottoman hallituksen käsittämättömältä päätökseltä. Tällaista irtisanomispäätöstä ei tehdä perusteetta tai hetken mielijohteesta.”

Tiedotteessa kiitetään Keskitaloa hänen Lappeenrantaan puhaltamastaan yhteisöllisyyden hengestä. Samoin kiitetään talkoolaisia, mutta painotetaan myös ratayhtiön hallituksessa suhtauduttavan rakkaudella raviurheiluun ja sen säilymiseen Lappeenrannan seudulla.

”Vaikea päätöksemme perustui niihin merkittäviin puutteisiin, mitä osakeyhtiön toiminnan johtamisessa näimme. Hallitus teki päätöksen harkiten ja raviradan tulevaisuus edellä. Ymmärrämme, että päätös jakaa mielipiteitä, mutta uskomme sen olleen välttämätön raviradan pitkäjänteisen talouden ja suurtapahtuman onnistumisen kannalta.”