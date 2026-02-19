Siirry pääsisältöön
Stubbilla on Suomen presidenttinä yksi valtti, jota muilla EU-johtajilla ei ole.
Johannes-myrsky kaatoi Ruotsissa metsää kolminkertaisesti Suomeen verrattuna
Miten käy pilkkikisojen saaliskaloille, jos vapaa-ajankalastajille suunnattu kalanmyyntikielto tulee voimaan?
Elinvoimakeskus voi perustellusta syystä myöntää pilkkikilpailuille poikkeusluvan, joka mahdollistaa saaliin myynnin.
Metsä
19.2.2026
06:00
Eija Vallinheimo
kalastuslaki
vapaa-ajankalastus
pilkkikilpailu
kalanmyyntikielto
poikkeuslupa
Metsäteollisuuden kuljetuksiin syntyy yli 400 henkilön suurfirma
Suomalaisten tulitaidot ovat rapistuneet – tuhkapalojen syynä lähes aina virheellinen toiminta
Metsälain kiristys palauttaa taimettumisilmoituksen
John Deere osti Risutecin
Metsästyksenjohtajat: Susia tuplasti kanta-arviossa esitettyä enemmän
Tilaajalle
Jäälle lojumaan jätetyt kalat eivät ole vastuullista toimintaa – tämä lakikin astuu kuvaan
Tilaajalle
Yle: Parkanossa palaa puunjalostuslaitos – paikalla 23 pelastuslaitoksen yksikköä
