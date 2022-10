Aurora Comery ihastutti Kymenlaakso-ajossa Vuoden 2022 Kymenlaakso-ajo voitettiin tyylikkäästi paalulta. Emma Väreen valmentama ja ohjastama Aurora Comery hallitsi tapahtumia alkumetreistä saakka ja noteerasi kilpailun kautta aikain kolmanneksi kovimman voittotuloksen 14,8.

Kilpailun ennakkosuosikki Arctic Crown pilasi pelinsä lähtölaukkaan, ja laukkoihin sortui moni muukin lähdön osallistuja. Aurora Comeryn menossa ei ollut epävarmuutta missään kohtaa, ja 13,5-lopetuksessa se irtosi vastustajiltaan näyttävästi ykköseksi. Tarkan reissun saanut Stoneisle Ultimate kiri Tommi Kylliäisen ohjastamana kakkoseksi ennen sisäradalla johtavaa seurannutta Silent Secretiä.

Mitenkään ilmaiseksi Aurora Comery ei voittoaan kuitenkaan saanut. Hannu Torvinen iski Marier Milin kanssa johtovaljakon kimppuun ensimmäisellä takasuoralla, ja parisataa metriä ajettiin todella reipasta tahtia. Emma Väre ei kuitenkaan halunnut luopua kärkipaikastaan, vaikka painetta tuli tasaisesti koko matkan ajan.

”Tamma joutui spurttaamaan kaksi kertaa aika kovaa, ja kun tänään ei ollut mikään lentokeli, se vähän huolestutti”, Väre mietti voittajahaastattelussa.

”Tämä on kuitenkin todella hyvä hevonen, joka yllättää meidät joka kerta. Heti lähdön jälkeen, kun homma oli ohi, se oli niin lunki, ettei voi lunkimpi enää olla. Me sanotaan sitä Aukku-tädiksi, sillä se on alusta asti on ollut raveissa sellainen, että hallitsee homman heti. Se on sille tosi iso vahvuus. Kotona se on aika kova pomottamaan tarhakavereita, mutta ihmiselle se on aina kiltti”, Väre kehui silmäteräänsä.

Aurora Comeryn omistavat Isto Mäki-Tulokas ja Leena Salminen. Pitkän linjan kasvattaja Mäki-Tulokas oli seremonioissa erittäin iloinen kasvattiensa kautta aikain suurimmasta voitosta, ja kertoi yhteistyön Emma Väreen kanssa alkaneen kuluneena kesänä. Mäki-Tulokas toimii Forssan raviradan hallituksen puheenjohtajana, ja kuninkuusravikiireet työllistivät häntä siinä määrin, että valmennusvastuu siirtyi vihtiläiselle Väreelle.

”Tamma oli jo vuotiaana laitumella Emma ja Risto Väreellä ja he opettivat varsan. Kun Emma laittoi ensimmäisen videon ensimmäiseltä lenkiltä, tamma näytti tosi mahtavalta. Ei voi muuta kuin kehua, silminnähden liikuttunut Mäki-Tulokas totesi Kymenlaakso-ajon suuri voittopokaali sylissään.