Päivän ravit: Supertammat liikkeellä Suomessa ja RuotsissaKeskiviikko tarjoaa huippu-urheilua sekä Suomessa että Ruotsissa, kun supertammat Jockas Rita ja Allegiant ovat tähdittämässä illan kisoja.
Santtu Raitalan tähtitamma kilpailee A.V. Marttilan Tammasarjan 3100 metrin kuningatarkatsastuksessa. Edellinen visiitti Vermoon on vuoden takaa samasta kilpailusta, jonka voiton myötä Santtu Raitala lopullisesti päätti ilmoittaa tammansa Oulun kuningatarkilpailuun. Loppu onkin sen osalta historiaa.
Kärkivastustajat ovat samoja kuin viime vuonna, sillä muilla totosijoilla tuolloin olleet Runoneito ja Varjohehku ovat jälleen mukana.
Niistä Runoneito varmisti Jämsän sunnuntain voitollaan paikkansa tämän vuoden kuningatarkilpailussa. Varjohehku sen sijaan on KK-pisteissä nyt neljäntenätoista, joten Timo Mäkäräisen suojatti janoaa Vermosta menestystä ja KK-pisteitä.
Illan suurimmat rahat jaetaan Derby-kenraalissa, jonka voittaja kuittaa 5000 euroa. Ikäluokan terävimmästä kärjestä viivalla ovat Kuopio Stakesin sankari Piccolo Cocktail ja viimeksi Suur-Hollolan nelivuotislähdön voittanut Make Cash. Kohti Derbyä suurin tavoittein kulkee myös Karsten.
Jo ennen T75-lähtöjä Vermossa on oikein mielenkiintoinen kisa, kun nelivuotiaat tammat juoksevat 4000 euron ykkösestä aikatasoituksessa. Mukana on monta suvukasta ja kyvykästä aloittelijaa, muun muassa kahdella voitolla uransa aloittanut Myrskyn Hurma.
Ruotsin kesäkeskiviikkokiertue pysähtyy tällä kertaa Sundbyholmin radalla Eskilstunassa.
Katseet kerää viime kilpailussaan Elitloppetissa ravureiden absoluuttisen maailmanennätyksen 07,1a ravannut Allegiant. Se on viisi- ja kuusivuotiaiden tammojen lähdössä starttiviivalla ensimmäistä kertaa Elitloppetin jälkeen.
Illan nimikisa on 300 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava neljävuotiaiden lämminveristen Fyraåringstest. Suurkilpailu ajetaan samalla 2640 metrin matkalla kuin ikäluokan tärkein kilpailu Derby reilun kuukauden kuluttua.
Eskilstunan lähdössä on usein nähty tulevia derbyvoittajia. Esimerkiksi viime vuoden Derbyn sankari Dream Mine viimeisteli Derby-kuntoaan vuosi sitten Eskilstunassa.
Huippunelivuotiaista ovat mukana muun muassa Daniel Redénin Perfect Chest sekä Daniel Wäjerstenin Zarex. Mukana on myös Timo Nurmoksen viime vuoden kriteriumnelonen Knoxville, joka avaa samalla kautensa.Artikkelin aiheet
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