Trump: Hormuzinsalmi auki muille kuin Iranille, tullit peruttu Trump ilmoittaa omassa viestintäkanavassaan, että Hormuzinsalmi on Irania lukuun ottamatta kansainväliselle laivaliikenteelle auki. Hän myös kertoo, että aiemmin julistetut tullit on peruttu.

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Trump kuvattuna kesäkuun 2025 Nato-kokouksessa.

Uutiset | Politiikka Aida Salminen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa omassa viestintäkanavassaan Truth Socialissa, että Hormuzinsalmi on avattu kansainväliselle laivaliikenteelle, Irania lukuun ottamatta.

Iranin satamiin matkalla olevia, sieltä poistuvia sekä iranilaista lastia kuljettavia aluksia kohtaan Yhdysvallat ottavat käyttöön täyden merisaarron.

”Tämä johtuu Iranin valehtelevasta, väkivaltaisesta ja pahantahtoisesta johdosta, joka vie maata kohti täydellistä tuhoa”, Trump perustelee ilmoituksessaan.

Lisäksi Trump sanoo päättäneensä Lähi-idän johtajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella korvata aiemmin julistamansa Yhdysvaltojen 20 prosentin korvausmaksun kauppa- ja investointisopimuksilla.

Viestin lopussa Trump muistaa mainita vielä sen, että ”Iran ei koskaan tule saamaan ydinasetta”.