Rovaniemen raveissa onnettomuus, kaksi sairaalatutkimuksiin Rovaniemen maanantairavien yhdeksännen lähdön voltissa rytisi, kun kokenut lämminveriravuri ei toiminut voltissa.

Jaa Kuuntele

Sara Hautamäki vietti yön sairaalassa Rovaniemen raveissa sattuneen onnettomuuden jäljiltä. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Rovaniemen maanantai-illan ravien yhdeksännessä lähdössä tapahtui onnettomuus. Sara Hautamäen ohjastama, perusmatkan juoksuradalta startannut Chased ei halunnut lähtökomentojen pyöriessä enää kunnolla toiminut voltissa.

Valmis-komennolla Chased vielä pyöri voltissa normaalisti, mutta sen jälkeen hevosella oli ongelmia. Viimeisellä volttikierroksella Chased ei enää toiminut kunnolla, eikä se suostunut kääntymään vasemmalle, vaan päätyi vasten kilpailusuuntaa.

Kun Chased vielä alkoi pakittaa kohti radan ulkolaitaa, takamatkan juoksuradalta startannut Global Destination törmäsi sen kärryihin.

Chasedin ohjastaja Sara Hautamäki ja Global Destinationin ohjastaja Riku Salminen olivat molemmat syyttömiä tapahtumiin.

Hautamäki lensi törmäyksessä Chasedin rattailta radan pintaan ja hevonen pääsi karkuun.

Tiistaiaamuna Lapin keskussairaalasta tavoitettu Hautamäki oli ollut yön yli sairaalassa tarkkailtavana. Hän ohjasti Chasedia ensimmäistä kertaa kärrylähdössä. Kaksikko oli kilpaillut aiemmin monté-lähdössä.

”Chased volttasi hyvin ennen lähtölaskennan aloittamista, mutta sen jälkeen homma meni sille liian vaikeaksi”, Hautamäki kertaa.

”Takamatkalaiset yrittivät parhaansa mukaan väistää, mutta olimme aika liki poikittain heidän edessään. Onneksi kenellekään ei käynyt rytäkässä pahemmin.”

Hautamäki sai törmäyksessä aivotärähdyksen, mutta selvisi ilman luunmurtumia. Seinäjokelaisohjastaja toivoo pääsevänsä tiistain aikana pois sairaalasta.

”Lääkärit tsekkaavat vielä joitakin asioita, mutta ilmeisesti pääsen tänään kotiin. Tuollaisen rysäyksen kyllä tuntee kropassaan ihan kunnolla. Aivotärähdyksen lisäksi kasvoihin tuli ruhjeita, ja hammaslääkärivierailu on ohjelmassa, kun pääsen takaisin kotiin. Ainekset paljon pahempaankin oli ilman muuta olemassa”.

Sara Hautamäki oli reissussa perheensä kanssa. Alkuperäisenä suunnitelmana oli suunnata tiistai-illaksi Bodenin raveihin, jossa Hautamäellä oli ohjastustehtävä. Bodenin ravit jäävät välistä.

”Bodenin jälkeen piti jäädä vielä muutamaksi päiväksi tänne pohjoiseen, mutta eiköhän nyt suunnata kotia kohti. Lauantaina Kalajoella olisi pari ohjastettavaa, mutta en ole vielä miettinyt tilannetta niin pitkälle. Mennään päivä kerrallaan.”

Rovaniemen ravit olivat seisahduksissa noin 40 minuutin ajan. Chasedin lisäksi Global Destination jäi pois uusitusta lähdöstä. Chased määrättiin toimimattomuuden vuoksi koelähtöön.

Ravien valvojana toimineen Otto Väihkösen mukaan rataeläinlääkäri tarkasti molemmat kolarissa mukana olleet hevoset.

”Chased jäi tietysti automaattisesti pois startista päästyään irti. Global Destinationilla ei ollut mitään vakavaa vammaa, mutta kuitenkin sen verran, ettei starttaaminen tullut kysymykseen. Chased määrättiin koelähtöön, sillä se aiheutti kolarin. Kuskit olivat syyttömiä tapahtumiin”, Otto Väihkönen kertoo.

Rovaniemen raviradan kotisivujen tiedotteen mukaan Sara Hautamäen lisäksi myös yksi toimihenkilö toimitettiin onnettomuuden johdosta Lapin keskussairaalaan. Otto Väihkösellä ei ollut tiistaiaamuna tarkempaa tietoa vammojen laadusta.

”Sen tiedän, että toimihenkilökin vietiin jatkotutkimuksiin sairaalaan.”