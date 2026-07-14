St Michelin lähtölista valmis – Daniel Redén halusi Örjan Kihlströmin Mikkeliin Ruotsin miljoonakisan sijaanHanna Lepistön valmentamalla Ete Jetillä oli suomalaisista St Michel -osallistujista paras arpaonni.
St Michel -sunnuntain lähtölistat ovat valmistuneet. Ravien yhdeksäntenä lähtönä kisattavan St Michel -ajon suomalaisilla osallistujilla oli vaihteleva arpaonni. Hanna Lepistön Ete Jet sai kakkosradan. Dimitri Hedmanin Amanda Evo ja Antti Ojanperän Combar Fighterilla ei ollut yhtä suotuisa arpaonni.
Ohjastajapuolella nähdään mielenkiintoinen vaihdos suomalaisvaljakoiden osalta. Santtu Raitala on ohjastanut kaikki Ete Jetin startit viimeisen vuoden aikana. Mikkelissä tamman rattaille hyppää Iikka Nurmonen, kun raitala ohjastaa Combat Fighteria.
Ville Koivisto saa puolestaan mahdollisuuden Amanda Evon rattailla. Suur-Hollola-ajossa Amanda Evon toiseksi ohjastanut Mika Forss ajaa Mikkelissä Jörgen Westholmin Castor The Staria. Kaksikko voitti kesäkuun puolessa välissä Bodenissa ajetun Norbottens Stora Prisin.
Daniel Redén puolustaa Double Deceiverin kanssa viime vuoden St Michel -ajon voittoa. Örjan Kihlström ohjastaa puolestaan toissa vuonna Michelin voittanutta tallikaveri Don Fanucci Zetiä.
Huomionarvoista on, että Redén halusi Kihlströmin ohjastamaan Mikkeliin sunnuntaiksi. Redénin tallista starttaa samana päivänä Stochampionatetin finaalissa Jiovanha Falkone. Örjan Kihlström ohjasti kuitenkin sen karsintavoittoon, ja Axevallan finaalissa on tarjolla 1,8 miljoonan kruunun ykköspalkinto.
St Michelin ykköspalkinto on 70 000 euroa. Voimassa olevan rataennätyksen rikkomisesta maksetaan 10 000 euron bonus. Lisäksi voittajalle on tarjolla paikka Jägersron Hugo Åbergs Memorial -lähtöön. Mailin kisa ajetaan 1,609 miljoonan kruunun ykkösellä tiistaina heinäkuun 28. päivä.
St Michel 2026, 1609 metriä
1. Diva Ek / Alessandro Gocciadoro
2. Ete Jet / Iikka Nurmonen
3. Double Deceiver / Daniel Redén
4. Castor The Star / Mika Forss
5. Don Fanucci Zet / Örjan Kihlström
6. Amanda Evo / Ville Koivisto
7. Combat Fighter / Santtu Raitala
8. Kuiper / Daniel WäjerstenArtikkelin aiheet
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