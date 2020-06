Hevoset

Hyvä hevoskasvattaja kantaa vastuuta myös myynnissä – "Tärkeää on, että hevonen sopii ratsastajalle" Hevoset Kati Hurme Kansainvälisen tason FWB-kasvattajien joukko on harvalukuinen ja harvenee entisestään, sillä lohjalaiselta Mellerin pariskunnalta syntyi viime vuonna viimeinen varsa.

Sanne Katainen

Annu Meller vie tarhaan 23-vuotiasta Antti-ruunaa (Andiemus) ja Pasi 1-vuotiasta Latea, jonka virallinen nimi on KOM Last One. Late on pariskunnan kolmannen polven kasvatti.

Anna-Maija "Annu" ja Pasi Meller muuttivat 1990-luvun puolivälissä Oulusta Lohjalle ja perustivat oman Heinäsin tallin ja ratsastuskoulun. Tavoitteena oli päästä kilpailemaan yli 600 kilometriä lähempänä kisapaikkoja. Työn ohessa he kouluttivat nuoria hevosia itselleen este- ja koulukilpailuihin. Pasin gp-tasolle kouluttama kouluhevonen Byron myytiin jo silloin kaukaiseen Japaniin. Pian Mellerit innostuivat kasvattamaan omia kilpahevosia. Kuin varkain omien kasvattien määrä kasvoi ja toiminta laajeni. Hevosia on myyty niin Suomeen kuin ulkomaille. Kasvatusta on jatkunut näihin päiviin asti. Tosin viimeisin hevonen syntyi viime vuonna ja se nimettiin enteellisesti Kom Last Oneksi. Mellereiden Kom-hevoset menestyvät suomalaisilla ratsastajilla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja niitä on vuosien mittaan myyty myös ulkomaille kansainvälisiin tehtäviin. Moninkertainen olympiakultamitalisti ja maailmanmestari Charlotte Dujardin Englannista on yksi nimekkäimmistä Kom-hevosten ratsastajista. Nyt tamma Kom Fairy Tale on valmis kilpailemaan gp-tasolla, ja siitä on otettu alkioita. "Olen nähnyt videon, jolla Charlotte ratsastaa sillä gp-radan kotona", Annu kertoo. Tammassa Mellerit arvioivat liikemekanismia ja luontaista tasapainoa. Nykyään he arvostavat yhä enemmän hyvää päätä eli yhteistyöhaluista, järkevää luonnetta. "Ja tietysti pitää olla korrekti rakenne, jotta hevonen on kestävä ja pystyy kokoamaan itseään", Annu sanoo. "Ja loppu on tuurista kiinni", Pasi lisää. Kaikista myyntihevosista tehdään tarkka ja kattava eläinlääkäritarkastus ja selvitys ennen kaupantekoa. "Mitä kattavampi, sen parempi sekä myyjälle että ostajalle. Kerromme myös mahdollisen sairaushistorian ja annamme luvan olla yhteydessä hevosta hoitaneeseen klinikkaan. Kirjaamme kauppakirjaan mahdollisimman tarkkaan asioita, vaikka hevosen käytöksestä, jotta mikään ei tule ostajalle yllätyksenä. Tärkeää on myös se, että hevonen sopii ratsastajalle", pariskunta valottaa toimintatapaansa toinen toistaan täydentäen. Suoritushevosten kasvattaminen on Suomessa monella tavalla haastavaa. Yhtenä kompastuskivenä Mellerit näkevät 3–6 -vuotiaiden hevosten koulutuksen. Ammattitaitoisia nuorten hevosten ratsastajia on vähän. Ikäväli on sellainen, johon monen lupaavan varsan kehitys Suomessa katkeaa. Hevoset jäävät kotitalleille seisomaan. "Ypäjä voisi olla paikka, jossa maajoukkuevalmennusten lisäksi keskitytään nuorten hevosten ratsastajien kouluttamiseen. Siihen, mistä meillä on puutetta", Pasi Meller tuumii. "Kotimaassa tarvitsemme enemmänkin hyvin koulutettuja hevosia, jotka ovat mukavia ratsastaa." Mellerien työstä kerrotaan lisää MT:n hevosteemassa, joka ilmestyi maanantaina: Huippuratsujen vientiin on vaadittu vuosien työ – "Kotoa ei tule kukaan hevosia hakemaan"