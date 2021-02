Uutiset

Hevosopiston johto tehnyt vuorostaan valituksen Aviin ja myös rikosilmoituksen poliisille Uutiset Osaomistajina olevat hevosjärjestöt näyttävät tyytyvän odottamaan Hevosopiston varsinaista kokousta.

Jarno Mela

Hevosopiston vanha päärakennus, joka kuuluu kulttuurihistoriallisesti suojeltuihin kohteisiin, on tyhjillään, koska se vaatisi laajan remontin. Laaja rakennuskanta ja sen korjausvelka on osa koulutusyhtiön talouskriisiä, jonka jatkoksi on syntynyt myös henkilöstökriisi.

Uudet käänteet Hevosopiston ympärillä eivät ota loppuakseen. Hevosopiston johto on jättänyt aluehallintovirastoon (Avi) valituksen ja lisäksi rikosilmoituksen poliisille. Hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius vahvistaa MT:n tietoonsa saaman asian. "Toistuva hyökkäys opistoa, sen johtoa ja hallitusta kohtaan sai aikaan sen, että päätimme tehdä ilmoituksen Aviin", hän sanoo. Ilmoitus jätettiin torstaina. Samalla lähti myös Lounais-Hämeen poliisilaitokselle tutkintapyyntö – se on siis samaa kuin rikosilmoitus. "Tarkoitus on turvata henkilöstön ja johdon oikeudet tässä ryöpytyksessä. Tähän on saatava joku loppu", hallituksen puheenjohtaja perustelee. Hevosopiston johtoa on syytetty lehtiartikkeleissa ja omistajille tehdyissä ilmoituksissa huonosta johtamisesta. Opiston sisäiset tutkimukset ovat kertoneet henkilöstön suuresta jakautuneisuudesta, mutta johto ei omassa tiedotustilaisuudessaan marraskuussa ollut löytänyt väitetyistä laiminlyönneistä todisteita. 28. tammikuuta omistajat saivat tiedon, että 16 henkilöä oli kannellut työsuojelusta aluehallintovirastoon (Avi). Hevosurheilun (HU) uutisessa ryhmää avustava juristi Mika Kivikoski piti kantelua poikkeuksellisen laajana, kun siinä on mukana noin monta ihmistä. Sen perusteena on Kivikosken mukaan työnantajan työturvallisuuslain vastainen menettely ja epäasiallinen kohtelu. Tilanne on toisaalta ollut tällä viikolla tasaantumaan päin. Koulutusyhtiön hallitus on kutsunut 1. maaliskuuta koolle varsinaisen yhtiökokouksen. Suomen Ratsastajainliitto käsittelee virallisesti kutsun ensi tiistaina. Puheenjohtaja Marjukka Mannisen mukaan SRL:n tahtotila on saada epäselvä tilanne selvitetyksi ja opiston toiminta kestävälle pohjalle. Suomen Hippos vahvisti perjantaina MT:lle, että se ei enää vaadi ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä. Kokouksessa käsitellään muun muassa viime vuoden tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa kokouksessa omistajat voivat myös vaihtaa hallituksen jäseniä tai koko hallituksen. Hevosurheilu uutisoi perjantaina, että Avi on tekemässä Hevosopistolle tarkastuksen 25.2. Uutisessa tarkastus liitetään edellä mainittuun, ison henkilöstöryhmän kanteluun. Thomas Stenius vahvistaa, että Hevosopisto sai Avilta tiedon tarkastuksesta, kun he olivat uutisen perusteella yhteydessä viranomaisiin perjantaina. "Avin mukaan sinne tehty kantelu ei ole tullut vielä vireille. Niiden käsittely kestää aikansa. Tämä tarkastus ei siis johdu kantelusta", hän tulkitsee. Syynä on hänen arvionsa mukaan se, että Hevosopisto oli tammikuun puolivälissä pyytänyt viranomaisilta tarkastusta. "Halusimme Avilta kannan, että työsuojelun prosessit ovat kunnossa, kun niitä on epäilty niin voimakkaasti", Stenius perustelee. Normaalisti Avi ilmoittaa työpaikalle tarkastuskäynneistä muutaman päivän ennalta. Tarkastus voidaan tehdä myös kokonaan ilmoittamatta. Esimerkiksi vuonna 2019 viranomaiset saivat yhtensä 30 400 erilaista yhteydenottoa työoloista. Niistä noin 6 prosenttia eli yli 2 000 johti tarkastuksiin työpaikoilla. Törkeitä tapauksia, jotka johtivat pakkokeinoihin, oli 400, ja poliisille tehtiin tarkastusten perusteella törkeistä työsuojelurikkomuksista noin 290 tutkintapyyntöä. Hevosurheilu: Hevosopistolle tehdään työsuojelutarkastus (5.2.) MT uutisoi viikko sitten, että Hevosopisto oli pyytänyt tammikuun puolivälissä Avilta tarkastusta: Jakatunut tilanne entistä selvempi Hevosopiston sisällä (29.1.) Lue myös: Hevosopiston johto ja omistajat kokoustivat torstaina yli kolme tuntia – henkilöstön tilanne jakautunut, mutta ogelmien syistä ei ole selviä todisteita (26.11.) Uutistausta: Onko Hevosopiston umpisolmu jo mahdoton avata? (30.1.) Työsuojelun tarkastus Tyosuojeluun liittyviä tarkastuksia tehdään lakisääteisesti.

Lisäksi Avi voi saatuaan valituksen tehdä tarkastuskäynnin.

Häirintää ja epäasiallista kohtelua valvotaan myös asiakkaan aloitteesta.

Käynnillä tarkastetaan erityisesti, että työnantaja lopettaa häirinnän saatuaan siitä tiedon.

Viranomaisen tehtäviin eivät ohjeiden mukaan kuulu asiakkaan avustaminen häirintäasioiden käsittelyssä työpaikalla tai ristiriitojen sovittelu.

Jos asia koskee yksittäisen työntekijän häirintää, työnantajan toiminnassa saattaa tulla esille epäkohtia, jotka edellyttävät valvontatoimien kohdistamista laajemmin koko työpaikkaan ja työpaikkatarkastuksen tekemistä, Avin ohjeissa todetaan.

