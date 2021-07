14-vuotias raviharrastaja Veera Kiviranta on myös kasvattaja: "Tavoitteenani on opettaa varsa ajolle kolmen vuoden aikana ja saada kilpaponi"

14-vuotias Veera Kivirannan ja Usvaniityn Titaanin päätavoite toteutuu, kun he osallistuvat yhteen viikonlopun Ponikuninkuusravien lähdöistä Vermossa.

Turenkilainen Veera Kiviranta ja Usvaniityn Titaani harjoittelevat kesällä tallin lähiteillä. Talvella pellolle tehdään ajorata. 5-vuotias shetlanninponiruuna on uransa alussa ja on parantanut tämän kesän starteissaan kerta kerralta.

Musta shetlanninponivarsa astelee uteliaasti kohti osakasvattajaansa Veera Kivirantaa, kun tämä avaa karsinan. Emä Usvaniityn Irina katselee sivusta, kun oripoika Teuvo tapittaa syväntummilla silmillä tulijaa.

”Oman varsan syntyminen tuntui hienolta. Tavoitteenani on tehdä siitä oma kilpaponi ja opettaa ajolle kolmen vuoden aikana”, Veera kertoo.

Irinalla oli kaksi vuotta sitten lähes 100 starttia, eivätkä viimeiset sujuneet enää kovin hyvin. Veera päätti, että sen oli aika siirtyä siitokseen. Teuvo on jo Irinan toinen varsa.

”Nyt kesällä olen harjannut varsaa, taluttanut sitä ja pessyt sitä. Välillä vain olen sen kanssa tekemättä mitään ja rapsuttelen sitä.”

Veera Kiviranta tähtäsi haastattelya tehtäessä Vermossa tulevana viikonloppuna järjestettäviin Ponikuninkuusraveihin Usvaniityn Titaanilla. Viikonloppuna ajetaan molempina päivinä täydet kymmenen lähtöä. Osallistuminen tapahtumaan on kaksikon ensimmäinen.

”Lähden ”ponkkareihin” hyvillä mielin. Valmistautumiseen kuuluu, että Titaani käy hierojalla ja sitten se viedään kahden viikon ajan uimaan.”

5-vuotias ja vasta kuusi virallista lähtöä juossut Titaani kilpaili 13. heinäkuuta Teivossa ja paransi jälleen ennätystään. Veeran tavoite myös toteutui: kaksikko nähdään ponikuninkuusravien 3-lähdössä sunnuntaina.

Koronan tuoman puolen vuoden kilpailutauon loppuminen tuntuu Veerasta hyvältä. Toisaalta Titaanille tauko ja mahdollisuus harjoitteluun teki hyvää, koska tauon jälkeisissä neljässä startissa Titaani on ravannut joka kerran kovempaa.

Raviharrastuksessa Veeraa kiehtoo, kuinka pitää poni ravilla ilman, että se laukkaa. Se vaatii ohjastajalta ponin tukemista ohjilla.

”Hienoa on myös se, kun näkee oman tuloksen, mitä on tehnyt ponien kanssa. Joskus minua jännittää matkalla, mutta se lievenee, kun pääsen kärryille.”

Ravikilpailuissa Veerasta mukavaa on myös, kun tapaa ystäviä ympäri Suomen.

Huolelliset päivittäiset rutiinit ovat niin ponien kuin hevosten hyvinvoinnin ja kilpailemisen perusta.

Ensimmäisen kerran Veera nousi ponin selkään viisivuotiaana, kun vanhemmat ostivat hänelle Irinan. Talli onkin yhteinen: Veera, hänen veljensä Roope ja äitinsä Hanna omistavat yhdessä viisi shetlanninponia.

Veeran omia kasvatteja ovat oripojat, Stonebeach Grass eli Teuvo ja sen vuotta vanhempi veli Stonebeach Lex eli Laku.

”Valmentaminen vaatii monipuolista treeniä, koska ponit kyllästyvät nopeasti samoihin asioihin. Välillä annan niiden juosta vapaana kentällä, välillä mennään liinan kanssa ja välillä ratsastan. Ratsastaminen on jäänyt harvemmalle, koska alan olla aika pitkä.”

Titaanilla on ollut välillä ongelmia jalkojen kanssa, ja niitä on jouduttu piikittämään ja hoitamaan. Jalkojen vuoksi harjoitteluakin on monipuolistettu.

Kesällä Veera kertoo käyvänsä tallilla päivittäin pari kertaa. Roope on usein mukana tai sitten äiti, joka entisenä raviurheilijana neuvoo hommissa.

Kouluarkena Veera pyrkii käymään tallilla lähes päivittäin mutta tilanteen mukaan vaihdellen.

”Joskus koulun ja tallilla käymisen yhdistelmä tuntuu rankalta, mutta pääasiassa se ei rasita.”

Tallilla Veera vaihtaa poneille vedet ja tarkistaa ponien kunnon, esimerkiksi ettei niillä ole esimerkiksi haavoja. Sitten hän siivoaa karsinat ja tarhat sekä liikuttaa ponit. Talvella siivous- ja liikutushommat menevät toisinpäin, jotta hän ehtii liikuttaa ponit valoisalla.

Hänen ystävänsä ovat mukana välillä tallilla – myös ne, jotka eivät harrasta raviurheilua. Kaikki ystävät ovat Veeran mukaan suhtautuneet positiivisesti hänen harrastukseensa.

”Pidän ehkä enemmän ponien hoitamisesta kuin kilpailemisesta. Hoitaminen on yhtä tärkeää kuin treenaus, jotta pystyy pärjäämään raveissa.”

Ponit siirtyvät tänä kesänä perheen omalle tallille, kun Kivirannan perhe muuttaa uuteen kotiin. Aluksi ponit ovat siirtotallissa. Kuvassa oma kasvatti, vuoden vanha ori Stonebeach Lex ja Usvaniityn Saaga.

Kiviranta aloitti ohjastajana 10-vuotiaana; startteja on kertynyt 67 sekä kärry- että monté-lähdöissä.

Nuori poniharrastaja pitää niin kärry- kuin montélähdöistä. ”Kärrylähdöissä on kuitenkin helpompi pärjätä, koska ei tarvitse olla juuri tietyssä asennossa. Monté-lähtöjä on aika harvoin, eikä Titaanilla ole niitä vielä menty”, Veera sanoo.

Russponeihin siirtyminen ei ole nuorelle raviurheilijalle ensisijainen tavoite. Lainaohjastamista niillä hän kylläkin kaavailee.

Kolmen vuoden kuluttua edessä siintääkin jo hevoskortin ajaminen.

”Sitä varten pitää hankkia tietysti hevonen. Haluaisin ensin vanhemman ja kiltimmän yksilön, jolla on helppo treenata korttikurssia varten.”

Aikanaan häntä kiehtoo myös lajin ammattilaisuus.

"Kun on koko ikänsä harrastanut raviurheilua, niin olisi hienoa tehdä sitä työkseen”, hän unelmoi.

Veera pitää enemmän kärrylähdöistä, koska niissä on hänen mielestään helpompi pärjätä kuin montéssa.

Usvaniityn Titaani ravaa hiekkaisella maantiellä Veera Kiviranta ohjastajanaan. Samaan aikaan kilahtaa viesti Veeran puhelimeen, joka on aitauksessa roikkuvassa laukussa.

”Normaalisti Veeralla olisi nyt puhelin kädessään ja hän kuvaisi puuhasteluitaan tallilla. Saan kuulla usein, että 'mene nyt pois taustalta, mä kuvaan', sanoo äiti Hanna Kiviranta nauraen.

Veeran Ponitradalla-tili äänestettiin hevosurheilun somegaalassa 2021 vuoden raviurheilijatiliksi. Sillä on vajaa 1 000 seuraajaa, ja Veera tuottaa tilille sisältöä poneista, raviurheilusta ja kilpailuihin valmistautumisesta.

Hän kertoo löytäneensä sosiaalisesta mediasta joitakin tuttavia, mutta varsinaisia ystävyyssuhteita ei ole syntynyt. ”Olen saanut pelkästään positiivista palautetta Instagram-tilistäni.”

Somesta hän on myös itse löytänyt neuvoja poneihin liittyviin pulmatilanteisiin.

”Titaani on hieman pullea, joten löysin ponien laihdutusvinkkejä. Annoimme Titaanille viime talvena vain tietyn määrän heinää päivässä, mutta ei se kuitenkaan riittänyt painoa laskemaan.”

Kesäkuun alussa syntynyt varsa Stonebeach Grass eli Teuvo tutkailee avaraa maailmaa uteliaana.