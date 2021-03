Uutiset

Veera Kivirannan Ponitradalla-tili hallitsi ravipuolen somessa, Ville Vaurion kokemus puhui äänestyksessä vuoden kilparatsastajasta Uutiset Sosiaalisen hevosmedian vuoden vaikuttajaksi äänestettiin Aada Lätti ja Katja Ståhlin pitkäaikainen työ Kavioliitossa -blogin pitäjänä palkittiin vuoden blogina.

Suomen Hippos / Helena Hyvämäki-Mäenpää

Suosituimman raviurheilun sometilin haltija Veera Kiviranta on kilpaillut A-poneilla kolme kautta. Kuva on ensimmäiseltä kesältä ja ajokkina Usvaniityn Irina, joka on nyt Kivirannoilla siitostammana.