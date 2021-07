36 hevosta, 100 000 kiloa varusteita, 60 000 kiloa rehua – Video näyttää, millainen jättioperaatio on siirtää täysi lentokoneellinen hevosia Tokioon

Miten siirtää 36 kouluhevosta toiselle puolelle maailmaa yhdellä lentokoneella?

Kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n julkaisema video näyttää, että operaatio on melkoinen.

Kaikkien hevosten on oltava viikko karanteenissa ennen Japaniin menoa. Lentokoneen lastissa eivät paina vain hevoset: lennätettävänä on niiden lisäksi muun muassa 100 000 kiloa varusteita ja 60 000 kiloa rehua.

Hevoset lastataan erillisiin kuljetuskontteihin.

"Haluamme tylsän lennon, ei mitään jännitystä", sanoo hevosten lentokuljetuksiin erikoistunut hevosenhoitaja eli groomi Matt Brooks.

"Niillä on leveät kopit, joten ne lentävät kaikki bisnesluokassa."

Hevoset lastataan tarkan suunnitelman mukaan.

Oriit pidetään lentokoneen etuosassa, jotta ne eivät haista tammoja. Väliin laitetaan ruunat ja viimeisenä tammat.

Kone on Boeing 777, maailman suurin kaksimoottorinen lentokone.

Maailman menestyneimmäksi tituleerattu, kymmenen olympiamitalia voittanut saksalainen kouluratsastaja Isabell Werth lentää aina hevostensa kanssa.

"On aina nautinto, kun hän on mukana. Hän on hyvin ammattimainen ja tietää täsmälleen mitä haluaa. Hänen kanssaan ei kannata väitellä", tokaisee videolla lentoa koordinoiva Henry Bullen.