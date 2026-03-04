Päivän ravit: Tammat aloittavat Kuninkuusravien pistejahdinIllan Toto75-ravit ajetaan Kaustisella, missä kasaan saatiin kahdeksan lähtöä. Jackpot-rahaa on jaossa lahden molemmilla puolilla.
Kaustisella vain ravien avauslähtö jää 75-pelin ulkopuolelle. Urheilullinen mielenkiinto tiivistyy tammojen ensimmäiseen KK-26 lähtöön, josta käynnistyy pisteiden kerääminen Teivon Kuninkuusraveja varten.
Viime kauden pääkilpailun osallistujista Kaustisen pistelähdössä starttaavat Varjohehku sekä Lilian Rols. Omistaja-valmentaja Laura Mäkinen kertoo MT Hevosissa Lilian Rolsin viime aikojen kuulumisista.
Alkuvuoden uskomattoman hienosti menestynyt valmentaja Eija Sorvisto on mukana Kaustisella. Ylivieskalaisvalmentajan valmennettavat ovat olleet alkuvuoden kaikissa starteissaan totosijoilla. Tammi-helmikuun statistiikka on 21 startista häkellyttävän kova 12-8-1.
Myös Kaustisella Sorviston tallilla on menestysodotuksia, vaikka Nirvana Newport takarivin ulkopaikalta joutuukin liikkeelle. Champagne Love puolestaan yrittänee keulaan eturivin sisäradan paikalta.
Toto75-pelissä on saatu viime aikoina tottua jackpot-kierroksiin. Kaustisella on ylimääräistä rahaa jaossa lähes 34 000 euroa.
Kaustisen ravit alkavat hieman totuttua myöhemmin vähäisemmän lähtömäärän vuoksi. Ravien ensimmäinen lähtö ajetaan kello 18.27. Toto75 käynnistyy kello 19.00.
TotoTV:n studiolähetyksessä ovat mukana studioisäntä Jere Törmänen ja asiantuntija Tommi Ala-Nikkola. Juuso Väyrynen kerää ajantasaista infoa varikolta.
Ruotsin Toto86 kierros ajetaan Bergsåkerissa ja Solvallassa. Myös Ruotsissa on pelissä ylimääräistä rahaa. Jackpot on noin 744 000 euron kokoinen.
Bergsåkerissa Jonna Irri on mukana kahdella hevosella. Toto86-avauskohteessa viivalla ovat Full Speed Forward ja Lake’s Diana.
Marcus Liliuksen ohjastama Full Speed Forward kuuluu kohteen suosikkien joukkoon. Tamma hyötyy, kun se pääsee kilpailemaan ilman kenkiä. Keulajuoksu on hyvinkin mahdollinen skenaario.
Solvallassa Timo Nurmoksen tallista kilpailee seitsemän hevosta. Toisessa 86-kohteessa kilpaileva Nikola Wibb ei ehtinyt mukaan ikäluokkarumbaan, mutta osoittaa todella kovan kilpahevosen elkeitä. Suhteellisen tavallisessa lähdössä se on takarivistäkin varma-ainesta.
Nurmoksen suojateista myös Global Evolution sekä Flying Finn kuuluvat lähtönsä vahvoivin voittajakandidaatteihin.
Suomalaisvalmentajista Tuomas Pakkasella on Solvallassa Ray Of Sunshine ja Päivi Kontiolla Mijanou. Niiden kohdalla menestys olisi pieni yllätys.
Toto86-peli alkaa kello 21.30.Artikkelin aiheet
