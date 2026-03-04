EU-komissio esittää eurooppalaisten ja vähähiilisten tuotteiden suosimista julkisissa hankinnoissa eurooppalaisen teollisuuden aseman vahvistamiseksi.
Komission esityksen mukaan julkisilla varoilla hankittavien tuotteiden täytyy täyttää tietty eurooppalaisuusaste ja/tai niiden on oltava vähähiilisiä.
EU-komission esityksen toteutuminen edellyttää vielä jäsenmaiden ja EU-parlamentin hyväksyntää.
Komission vauraus- ja teollisuusstrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Stephane Sejourne esitteli komission teollisuuden vauhdittamissäädöksen keskiviikkona Brysselissä.
Julkisia hankintoja koskevien ehdotusten ohella vauhdittamissäädös sisältää myös muun muassa esityksen investointien nopeuttamiseksi aiempaa ripeämpien ja yksinkertaisempien lupamenettelyjen avulla.
Sejourne sanoi tiedotustilaisuudessaan, että EU-komissio haluaa kasvattaa teollisuuden osuuden unionin bruttokansantuotteesta 20 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2024 teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta oli hieman yli 14 prosenttia.
EU-maista etenkin Ranska on ajanut eurooppalaisten tuotteiden asemaa vahvistavia toimia.
Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on suhtautunut varauksellisesti komission hankkeeseen.
EK:n mielestä komissio on oikealla asialla, kun se hakee keinoja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta paikallisen tuotannon suosiminen julkisissa hankinnoissa ei kuitenkaan ole sen mukaan paras keino päämäärän saavuttamiseksi.
EK:n mielestä paljon suuremmat hyödyt saataisiin EU-maiden keskinäistä kauppaa haittaavien sisämarkkinaesteiden purkamisella.
EK:n mukaan julkiset hankinnat muodostavat 15 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, joten niiden taloudellinen merkitys on suuri.
Julkisia hankintoja koskevissa eurooppalaisuusvaatimuksissa on EK:n mukaan vaarana, että ne vääristävät kilpailua ja heikentävät markkinoiden toimivuutta. Etujärjestö varoittaa myös byrokratian lisääntymisen vaarasta samaan aikaan kun unionin pitäisi nimenomaan karsia sitä.
"Erityisesti prosentuaalisten eurooppalaisuusosuuksien laskenta ja valvonta voi johtaa yrityksiä ja hankintaviranomaisia kuormittaviin raportointivelvoitteisiin", EK:n Brysselin-toimiston päällikkö Ilari Kallio sanoo tiedotteessa.
