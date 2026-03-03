Antti Ojanperän Ranskan kävijä kutsuttiin Finlandiaan Vermo on aloittanut keväisen suurkilpailunsa Finlandia-ajon kokoamisen. Ensimmäisenä mukaan on kutsuttu Ranskassa talven kilpaillut Combat Fighter.

Combat Fighter nähtiin viime vuonna suomalaisissa suurkilpailuissa. St Michelissä Santtu Raitalan ohjastama ruuna sijoittui kuudenneksi ajalla 09,5a. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Combat Fighter kilpaili kuluneen talven Ranskassa Pariisin talvimeetingissä. Vincennesin kilpailut päättyivät helmikuun lopussa kakkossijaan kovalla täyden matkan ajalla 10,7a.

Valmentaja Antti Ojanperä sanoo, että Combat Fighter on näyttänyt kuuluvansa kansainvälisiin lähtöihin, ja hevonen tulee edustamaan Suomea entistä kovempana. Viime vuonna Combat Fighter oli keulajuoksun jälkeen Finlandia-ajon neljäs.

”Tallimme hevoset palaavat nyt Ranskasta kotiin, ja ajoissa esitetty kutsu antaa hyvät edellytykset kilpailuttamisen suunnittelulle. Combat Fighter saa ensin palautua kotona matkasta ja sitten ruunan kuntohuippua aletaan rakentaa kohti Finlandiaa”, Ojanperä kertoo Vermon tiedotteessa.

Combat Fighterin mailin ennätys on 09,5a, jonka se juoksi viime kesänä St Michelissä.

”Uskon hevosen olevan entistä vauhtikestävämpi talven voimajuoksujen jälkeen”, Ojanperä arvioi.

Combat Fighterin omistaja on Team Komppis ja hevosen hoitaja on Miia Pulkkanen. Ruotsalainen Urban Eriksson on hevosen kasvattaja. Combat Fighter on startannut 70 kertaa, josta voittoja on kertynyt 22. Combat Fighterin voittosumma on 281 439 euroa.

Finlandia-ajo on kaksipäiväinen ravitapahtuma Vermossa 9.-10. toukokuuta. Sunnuntaina 10. toukokuuta juostava pääkilpailu on 1620 metrin ryhmäajo, jonka ykköspalkinto on 100 000 euroa.