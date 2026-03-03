Esteratsastuksen ihmeteini Jone Illi muistuttaa nuorta Teemu Selännettä – siksi hänelle on vain yksi toive Jone Illin viikonloppu Helsingissä oli 18-vuotiaan ratsastajan ja hänen valmentajansa Markus Beerbaumin suuri taidonnäyte, toimittaja Ville Toivonen ihastelee.

Jone Illi tunnetaan myös lempinimellä Jone The Kone. Kuva: Sanne Katainen

Ville Toivonen

Viime viikolla järjestetyssä Helsinki International Horse Show’ssa oli tänä vuonna kaksi isoa tarinaa.

Ensimmäinen oli kokonaisuuden iso uudistuminen. HIHS paitsi palasi alkuperäiseen paikkaansa Helsingin Messukeskukseen, se myös päivitettiin urheilukilpailusta aiempaa paljon kokonaisvaltaisemmaksi tapahtumaksi.

Viikonvaihteen toinen iso tarina oli Jone Illi. Esteratsastuksen ihmeteini kilpaili kotimaassaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun hän viime kesänä muutti Saksaan.

Jone Illi teki koko tapahtuman ajan fantastista työtä. Hän kilpaili HIHS:ssä seitsemässä luokassa kolmella eri hevosella, ja peräti kuudessa luokassa Illi ratsasti ilman virhepisteitä. Luokkavoittoja tuli upeasti kolme.

Voitoista varsinkin sunnuntaiaamun 145 sentin aikaratsastusluokan suoritus oli nuorelta suomalaiselta mestarillinen. Viikonlopun koviin menestyjiin kuulunut Irlannin Denis Lynch ratsasti tiukan pohja-ajan, mutta Illi luotsasi Caprivin voittoon lähes sekunnin erolla.

Jone Illin visiitti Helsinkiin oli täysosuma. Kuva sunnuntain kunniakierrokselta Caprivin kanssa. Kuva: Ville Toivonen

Koko rupeaman ainoa pudotus tuli lauantai-iltana Illin ja hänen luottoratsunsa Celtas Quillianin uran ensimmäisestä viiden tähden grand prix -kisasta.

Suomalaisvoitot HIHS:n kansainvälisissä kilpailuissa eivät ole lainkaan arkipäivää, puhumattakaan että sama ratsastaja voittaa kolme luokkaa.

Jone Illi ja Celtas Quillian ottivat jälleen yhden askeleen kohti maailman huippua. Ensimmäisestä viiden tähden GP-luokasta tuli yksi pudotus. Kuva: Heidi Lammi

Se, että Jone Illi voittaa, ei ole suomalaiselle ratsastusyleisölle uutta. 18-vuotias Illi on aina ollut huikean lahjakas ratsastaja ja nimenomaan voittajatyyppi.

Illi on ollut hevospiirien puheenaihe jo niin kauan, että on helppo unohtaa kuinka nuori hän onkaan. Junioreiden Euroopan mestaruuden hän voitti sensaatiomaisesti jo 15-vuotiaana, ja kotimaassa hän on kulkenut voitosta voittoon.

Viime kesänä Illi teki ison siirron ja lähti Saksaan töihin Markus Beerbaumin talliin. Beerbaumit ovat esteratsastusmaailmassa käsite. Markus Beerbaum on itse EM- ja MM-joukkuekultamitalisti ja yksi maailman arvostetuimmista valmentajista.

Jo Jone Illin työpaikka kertoo hänen erityislaadustaan. Teini-ikäinen suomalaisratsastaja palkattiin ratsastajaksi yhteen maailman tunnetuimmista talleista.

HIHS:ssä nähtiin entistäkin osaavampi ja ammattimaisempi Jone Illi, jonka kisaviikonloppu oli tarkkaan pohdittu. Kaikkia luokkia ei edes yritetty voittaa, vaan välillä tyydyttiin ”vain” nollarataan. Ja kun oli iskun paikka, sitten iskettiin.

Helsingin viikonloppu ei ollut edes Jone Illille hevosineen tavallinen, vaan koko porukka oli erityisen kovassa iskussa.

Kotikisaan oli Jone Illin sanojen mukaan full attack, täysi hyökkäys. Alkuvuoden kilpailuohjelma oli Markus Beerbaumin johdolla laadittu niin, että Illi hevosineen olisi parhaimmillaan juuri Helsingissä.

Ennakkohaastattelussa Jone Illi sanoi, että häneltä saa odottaa menestystä. Messukeskuksessa kaikkien katseet olivat nuoressa suomalaisessa, joka täytti ja ylitti odotukset jälleen kerran.

Hän otti luokkavoittojen lisäksi myös yleisönsä upealla tavalla.

Jone Illi näytti Helsingissä olevansa entistä ammattimaisempi huippuratsastaja. Jonen ja Celtas Quillianin valmistautumista seuraamassa oikealla Jonen äiti Sanna Illi. Kuva: Sanne Katainen

Lahjojensa puolesta Jone Illillä on kaikki edellytykset nousta esteratsastajien maailman eliittiin. Huikeinkin kilparatsastaja kuitenkin on niin hyvä, kuin hänen sen hetken kilpahevosensa on.

Jone Illi on jo osoittanut pystyvänsä nostamaan käsiinsä saamiensa hevosten tasoa. Absoluuttiselle maailman huipulle ei kuitenkaan nousta ilman hurjan tasokkaita hevosia.

Nyt Jone Illin hevostilanne on hyvä. Hänellä on Euroopassa mukanaan Kenneth Varsanpään omistamat Celtas Quillian ja Starlight, jotka molemmat hyppäsivät Helsingissä hienosti.

Markus Beerbaumin huipputallilla Jone Illi pääsee ratsastamaan ja myös kilpailemaan laadukkailla hevosilla. Yksi niistä oli viikonloppuna kykyjään väläyttänyt Caprivi.

Silti parasta Jone Illissä on, että hän vaikuttaa aina olevan juuri sitä mitä hän on, eikä esitä muuta. Illi on omanlaisensa luonnonlapsi, josta on helppo pitää.

Nähtäväksi kuitenkin jää, pääseekö Jone Illi rakentamaan omaa uraansa Beerbaumin hevosten kanssa pitkäjänteisesti. Työnantajan bisnes on lähtökohtaisesti muualla kuin Illin kilpailu-urassa.

Asiasta viikonloppuna kysyttäessä Jone Illi painotti olevansa Beerbaumilla ennen kaikkea oppimassa. Hän totesi ratsastavansa niillä hevosilla, joilla hänen halutaan ratsastavan. Mitään sitoumuksia kilpahevosista tai niiden pysyvyydestä ei ole.

En mitenkään erityisemmin tunne Jone Illiä, mutta kohtaamani perusteella hän on mitä mainioin tyyppi. Hyväntuulinen, fiksu ja asiallinen nuori mies, joka on erittäin hyvä esiintyjä.

Jone Illin vaivattoman valloittavassa karismassa on paljon samaa kuin nuoressa Teemu Selänteessä. Siis siinä 1990-luvun alun Selänteessä, joka murskasi NHL:n tulokkaiden maaliennätyksen ja mainosti maitoa.

Jone Illi on antanut suomalaisille urheilun ystäville jo niin paljon, että ei tunnu kohtuulliselta edes toivoa enempää.

Siksi hänelle onkin vain yksi pyyntö, ja se kuuluu laulun sanoin.

Hei älä koskaan ikinä muutu. Pysy aina tuollaisena kuin nyt oot.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.