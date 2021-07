Evartin ja sen emän Emmen kasvattaja Olli Sippola palkittiin vuoden kasvattajana

Elina Paavola

Olli Sippola on vuoden 2021 suomenhevoskasvattaja.

Vuoden suomenhevoskasvattaja on Olli Sippola Kuortaneelta Ruonan kylältä. Palkinto jaettiin perinteiseen tapaan kuninkuusraveissa lauantaina.

Sippolan kantatamma on ollut Emme (Vokker – Pelilo – Pelimies), joka ravasi valioksi Sippolan omasta valmennuksesta. Sen jälkeläisistä parhaiten tunnetaan viime vuoden ravikuningas ja kovien vaiheiden superjuoksija Evartti.

Jo 24 vuoden ikään ehtinyt Emme menehtyi kesäkuussa pian varsomisen jälkeen. Sen 11. jälkeläinen, orivarsa Vainiola (isä Parvelan Retu) jäi henkiin, sillä emältä saatiin lypsettyä varsan alkukehitykselle tärkeää ternimaitoa.

Varsalla on myös kaverina oma tamma Roona.

"Roona on kiltti, mutta varsa ei oikein piittaa kovasti sen seurasta. Mutta ruoka sille maistuu. Se on pääasia."

Kuumuus on tehnyt sen, että varsa on viihtynyt paremmin tallin viileydessä mutta joka päivä se on silti laitumellakin jaloitellut.

Roonaa (Valtraus – Teela – Suikku) on koetettu kantavaksi Evartista, mutta se on jäänyt tyhjäksi. Sippola kohdistaa edelleen toiveensa, että hän saisi siitä Emmelle seuraajan.

Vuonna 1979 syntyi ensimmäinen varsa, eikä vastoinkäymisiä ole aiemmin ollut muutoin kun että yksi varsa menetettiin pienenä.

"Valtavan hyvin on sikäli mennyt", Sippola summaa.

Olli Sippola on jäänyt eläkkeelle viljelijän hommista sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tilalla on erikoistuttu heinäntuotantoon.

Kiinnostus hevoskasvatukseen tuli perintönä. "Isoisä kasvatti hevosia ja myös ajeli", hän kertoo.

Varsojen myynti on tapahtunut pääasiassa aiempien varsojen ansiosta.

"En ole kauppaamista tehnyt. On niitä sitten jäänyt itsellekin vähän liikaa", hän toteaa.

Suomenhevosvarsojen hinta tahtoo jäädä kasvattajan mukaan kovin alhaiseksi. "Vain Emmen jälkeläisillä on ollut vähän parempi hinta."

Vainiolan lisäksi Sippolan tallissa on vielä orivarsan vuotta vanhempi puolisisko, jonka isä on Kihisee.

Valmennuksessa on kaksi. "Harrastukseksi sitä hommaa voi kutsua", Sippola kuvaa vaatimattomasti.

Evartin jalanjälkiä näyttäisi käyvän Terho Rautiaisen ja Mika Voutilaisen ostama Farak, joka heitti uransa kolmannessa startissa Mikkelissä helposti lukemat 34,3 / 1 620 metriä.

"Sen meno näyttää hyvältä", arvioi Olli Sippola vähäsanaiseen tyyliinsä.

"Siitä voi jopa sanoa, että Evartti on sen veli."

Hyvä varsan pitääkin olla. Rautiainen teki siitä vuoden vanhana Sippolan kanssa kaupat puhelimessa Pauli Raivion kiittävän kommentin perusteella varsaa näkemättä.

Suomenhevosliitto palkitsee vuosittain vuoden kasvattajan. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kasvatustoiminnan laadukkuus, hevosen hyvinvoinnin huomioon ottaminen toiminnassa sekä varsojen kehittyminen erinomaisiksi, pärjääviksi ravureiksi.

"Laadukas ja hevosen hyvinvoinnin huomioon ottava kasvatustyö jatkuu vuoden kasvattajalla edelleen, ja hänen kasvattamansa nuoret ikäluokat vaikuttavat oikein lupaavilta", kiitetään Olli Sippolaa.

Palkinnon luovuttivat kuninkuusravien ensimmäisen lähdön jälkeen Suomenhevosliiton puheenjohtaja Timo Ryynänen ja varapuheenjohtaja Tuula Pihkala.

Olli Sippola

Kuortanelaisella Olli Sippolalla on 48 kasvattia.Yli puolet niistä on tullut starttiin, ja neljätoista on yltänyt tähtijuoksijaksi.Menestynein kasvatti on superjuoksija, ravikuningas Evartti (enn. 19,4aly, voittosumma 356 495 e), sen emä Emme (23,1aly, 60 215 e) ja jo vuosina 1987–1996 kilpaillut Etu-Helu (23,8aly, 55 981 e) ovat juosseet valioiksi.Emme on jättänyt paitsi Evartin myös tänä vuonna radoille lupaavasti tulleen Farakin, enn. 34,3ly.