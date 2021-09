Hevoset

”Minulla on ollut hirmuisen onnellinen elämä, kun olen saanut yhdistää harrastukseni ja työni” – Anna Nordströmin sydän sykkii hevosille pitkässä sukupolvien ketjussa Hevoset ”Olen aina sanonut, että minun hevoseni syövät tukin päivässä, ja nyt olen satsannut enemmänkin. Olen ajatellut, että harrastetaan nyt, kun ei siinä viimeisessä takissa kuitenkaan ole taskuja.”

Sanne Katainen

Anna Nordström on kasvattanut hevosia yli 50 vuotta. Etualan suomenhevosvarsa Erissana on syntynyt toukokuussa. Tammavarsan isä on kaksinkertainen ravikuningas Erikasson ja emä 1.23,4-aikainen Salasana.

Lähes sata hevosta kasvattaneen Anna Nordströmin sydän sykkii hevosille. Hyvät jalat ja miellyttävä käsiteltävyys ovat ominaisuuksia, joita hän on pyrkinyt jalostamaan, on kyse ollut ravihevosista tai ratsuista. ”Tse-tse! Tulkaa! Kom kom!” Kun Anna Nordström kutsuu, ison laitumen toisessa päässä olevat siitostammat tulevat. Tammat tulevat laitumen poikki vauhdilla, sillä ne osaavat odottaa luvassa olevan herkkuja. Anna Nordström tuntee hevosensa ja hevoset tuntevat hänet. Nordström, 76, on kasvattanut hevosia 1970-luvun alusta asti, ja laitumen halki kirmaavat tammat kertovat harrastuksen laaja-alaisuudesta. Kolmen hevosen joukko koostuu suomenhevosravurista, lämminveriravurista ja puoliveriratsusta. Tämänkertaisesta siitostammakolmikosta vain ratsutamma Kitty Katt on Anna Nordströmin oma kasvatti, mutta suvun hevosjalostusperinteet ovat pitkät. Bella Varjosen valmennuksessa oleva viisivuotias tamma Ainon Aaria on suvun omaa jalostusta 1800-luvulta asti. ”En pysty enää edes tarkasti sanomaan sukupolvien määrää, mutta sama hevossuku on ollut minun suvussani yli 20 hevossukupolvea”, Nordstöm kertoo. Yhteensä hevosia on yhdeksän, joista kuusi kotona Karjalohjalla Katteluksen tilalla. Sama tila on ollut Anna Nordströmin koti koko hänen elämänsä ajan. Vuonna 1990 valmistuneessa tallissa on kymmenen karsinaa, ja tallitöistä Nordström vastaa itse. ”Hevoset ovat minun kuntosalini. En osaisi olla tekemättä mitään”, hän kertoo. Nordströmin sanomaa on helppo uskoa, sillä hän tekee edelleen myös eläinlääkärin töitä, vaikka jäi kunnaneläinlääkärin virasta eläkkeelle 68-vuotiaana vuonna 2013. Alun perin Nordström oli virassa sittemmin Saloon liitetyssä Kiskon kunnassa. ”Nyt teen ihan harrastemielessä. Minulla on rokotus- ja lopetusasema”, Nordström kertoo. ”Ja tammahommaa teen tietysti jonkin verran. Sitä olen tehnyt vuodesta 1975 asti, eikä sitä varmaan edes osaisi lopettaa. Mutta rajan olen vetänyt tarkasti, eli käyn vanhoilla asiakkailla, mutta uusia en ole ottanut. Täytyy olla järki päässä.” Nordström opiskeli aikanaan ensin agronomiksi ja teki muutaman vuoden sikakonsulentin töitä, kunnes kouluttautui eläinlääkäriksi. ”Papin tai psykologin tutkinto olisi vielä ollut paikallaan eläinlääkärin työtä tehdessä. Eläinten hoito on oikeastaan sivuasia, tärkeintä on ihmisten kuunteleminen ja heidän kanssaan toimiminen.” Raviurheilusta Nordström innostui nuorena eläinlääkärinä. Karjalohjalla oli 1970-luvulla koko liuta Suomen parhaita ravureita ravikuningas Eri-Teräksestä ja ravikuningatar Vilumasta lähtien. Alueen hevostoiminnan hiljeneminen on Nordströmille harmituksen aihe. ”Meidän hevosystäväinseuran toiminta on ihan lopussa, ja sama se on monella muullakin seuralla”, hän kertoo. ”Minä olen ollut puheenjohtajana 30 vuotta, ja varmaan siinä on omaakin vikaa, mutta nuoria ei vaan saada mukaan yhdistystoimintaan. Täälläpäin meinaa kaikissa yhdistyksissä olla se tilanne, että vuosikokoukset ovat hädin tuskin päätösvaltaisia, kun kokouksissa ei käy ihmisiä.” Ylipäätään raviurheilun tulevaisuus huolestuttaa. ”Miten nuoret edes voivat innostua raviurheilusta, jos vanhemmat eivät harrasta raveja”, Nordström toteaa. ”Ei uusia ravi-ihmisiä voi tulla mistään, kun harrastuksen alkuun pääseminen on niin hankalaa. Ratsupuoli vetää nuoret, kun siellä pystyy aloittamaan harrastuksen ohjatusti ratsastuskoulussa.” Anna Nordströmin oma hevos- ja ravi-innostus ei osoita laantumisen merkkejä. Hänellä on hevoset treenissä Bella Varjosella, Harri Koivusella ja Timo Korvenheimolla, ja yksivuotiaat varsat ovat lähdössä pian opetukseen. ”Olen aina sanonut, että minun hevoseni syövät tukin päivässä, ja nyt olen satsannut enemmänkin. Olen ajatellut, että harrastetaan nyt, kun ei siinä viimeisessä takissa kuitenkaan ole taskuja.” Anna Nordström asuu yksin mutta ei yksinäisenä. Naapureinaan hänellä on monta sukupolvea sukulaisiaan. ”Minulla on ollut hirmuisen onnellinen elämä, kun olen saanut yhdistää harrastukseni ja työni.” Sanne Katainen Anna Nordström on kasvattanut lähes sata hevosta. Tällä hetkellä hänellä on kolme siitostammaa. Kuvassa laitumella ovat lämminveriravuritamma Betty Rose (vas.), suomenhevosvarsa Erissana, FWB-ratsutamma Kitty Katt ja suomenhevostamma Salasana. Aiheet Anna Nordström eläinlääkäri hevoskasvatus ratsuhevoskasvatus ravihevoskasvatus ravit raviurheilu