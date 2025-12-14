Taudit jylläävät taas – hevosalalle uusia ohjeita tarttuvien tautien ehkäisemiseen Ruokavirasto ja Hevostietokeskus ovat julkaisseet hevosenomistajille uusia oppaita hevosten tarttuvien tautien ehkäisemisestä ja pääntaudin tallilla leviämisen estämisestä.

Tarttuvien tautien tallilla leviämisen pysäyttämisessä auttaa, jos talli on jaettu muutaman hevosen osastoihin. Kuvituskuva. Kuva: Kati Susi

Syksy ja talvi ovat tarttuvien tautien leviämisen sesonkia myös hevostalleilla. Esimerkiksi pääntautitapauksia on jälleen todettu useilla paikkakunnilla.

Ruokavirasto julkaisi muutama viikko sitten verkkosivuillaan kattavan oppaan pääntaudista. Hevostietokeskukselta ilmestyi tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, ELT Katja Hautalan laatima vierailijaohje talleille. Se on laadittu tulostettavaksi opastauluksi ja ladattavissa Hevostietokeskuksen verkkosivuilta.

Hevosille tarttuvia tauteja aiheuttavat taudinaiheuttajat voivat levitä myös ihmisten mukana. Pääntautibakteeri lymyää hevosen nenäeritteessä ja hevosten korona taas lannassa ja maa-aineksessa, jossa virus voi säilyä kengänpohjassa tartuntakykyisenä pitkäänkin.

Monet ammattilaiset, kuten kengittäjät, hevoshierojat, eläinlääkärit ja valmentajat käyvät tyypillisesti useilla talleilla. Varusteet suositellaan vaihdettavaksi tallilta toiselle kuljettaessa ja esimerkiksi kengitys- ja muut varusteet puhdistettavaksi.

Aina kaikkien vaatteiden ja kenkien vaihtaminen ei ole mahdollista, mutta hyvällä käsihygienialla ja kenkien pudistamisella ja desinfioinnilla päästään jo askeleen verran tautitartuntojen edelle. Myös suojatakin tai -haalarin käyttöä suositellaan, kun ammattilainen on lähikontaktissa hevoseen.

Tallipitäjän on hyvä huolehtia siitä, että hevosiin koskeville vierailijoille on mahdollisuus pestä kädet lämpimällä vedellä ja saippualla ja kuivata kädet käsipaperiin, ei pyyhkeeseen. Jos tämä ei ole mahdollista, on hyvä olla näkyvällä paikalla vähintään käsidesiä ja ohjeistus sen käyttöön.

Hevosen pääntauti on vuosittain todettava hevosten tartuntatauti, johon sairastuminen aiheuttaa kärsimyksiä hevosille ja tuntuvia taloudellisia tappioita hevosenomistajille ja tallinpitäjille. Ruokavirasto korostaa, että taudin nopea tunnistaminen ja kontrollitoimenpiteiden välitön aloittaminen ehkäisevät tehokkaasti leviämistä.

Pääntautiin sairastunut hevonen pitää eristää muista mahdollisimman nopeasti. Siitä huolehtivien ihmisen pitää hoitaa ja käsitellä potilasta eri varusteissa kuin tallin muita hevosia.

Hevosen pääntaudin vastustaminen on tallinpitäjän ja hevosenomistajan vastuulla. Pääntaudin tyypilliset oireet ovat kuume, paksu sierainvuoto ja pään alueen imusolmukkeiden turvotus sekä märkäpesäkkeet. Usein 1- ja 2-vuotiaat varsat sairastuvat tautiin muita vakavammin.

Ruokavirasto muistuttaa, että pääntauti on kansallisen eläintautilainsäädännön mukaan muu ilmoitettava eläintauti, jonka epäilystä tai toteamisesta eläinlääkärin on ilmoitettava alueen virkaeläinlääkärille tai aluehallintovirastoon. Pääntauti ei ole lainsäädännön nojalla vastustettava eläintauti, joten sen toteaminen tallissa ei johda viranomaistoimenpiteisiin.

Pääntautia vastaan kehitetty rokote on viimein tänä vuonna ollut saatavilla Suomessakin joiltakin klinikoilta ja hevospraktiikkaa tekeviltä eläinlääkäreiltä.