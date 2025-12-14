Raineri Puikkosella on syy herätä joka aamu: ”Kun maalla asuu, aina on jotain tekemistä” Takavuosien menestysvalmentaja ja -ohjastaja Raineri Puikkonen viettää eläkepäiviä Ristiinassa. Sunnuntaina hän starttaa Kuopion ensimmäisessä lähdössä. Vieressä volttaa velipoika Pertti.

Jaa Kuuntele

Raineri Puikkonen on urallaan voittanut ohjastajana lähes 1600 ravilähtöä. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Raineri Puikkonen muistetaan 1900-luvun puolelta eräänä Suomen johtavista ravivalmentajista ja -ohjastajista. Mikkelistä maailmalle ponnistaneella ravipersoonalla oli 1980-luvun puolivälissä useampikin yli sadan voiton vuosi ohjastajana.

”Silloin oli hyviä hevosia treenissä, mutta paljon joutui käymään raveissakin. Ei oman tallin hevosilla saanut niin paljon voittoja. Oli ajettavanakin voitokkaita hevosia”, Puikkonen muistelee.

Vuosituhannen loppua kohden oli toimintaa supistettava sairauden vuoksi. Lopuksi edessä oli Forssassa sijainneen tallin myynti.

”Onhan mulla senkin jälkeen ollut hevosia, kuten Sinkun Vinkku. Pikkuhiljaa on kituuteltu aina eteenpäin. Kyllä tässä pärjäilee hyvin. On pikku hommia jatkuvasti, niin sitä pysyy vetreämpänä. Tietää, mitä varten herää. Kun maalla asuu, aina on jotain tekemistä.”

”Pikkuhiljaa on kituuteltu aina eteenpäin.” Raineri Puikkonen

Ristiinassa asuva Puikkonen valmentaa muiden askareiden ohessa kahta hevosta, joista Volare (Vitter) starttaa sunnuntaina Kuopiossa. ”Rate” kertoo, että hevosmäärä pidetään tarkoituksella matalana, eikä lisää hevosia ole luvassa.

Viisivuotiasta Volarea ristiinalainen pitää asiallisena hevosena. Kolmivuotiaana Seppo Suurosen käsistä yhden startin paikallisraveissa kilpaillut ruuna kärsi ongelmista, joiden myötä hevonen laitettiin Puikkosen treeniin.

”Omistajat olivat halukkaat myymään hevosen, joten ostin sen. Nyt näyttäisi, että ongelmat ovat ohi, joten kokeillaan starttaamista.”

Volaren ensimmäinen startti Puikkoselta päättyi Killerillä viidenteen sijaan. Puikkonen oli laukasta huolimatta tyytyväinen suojattinsa edesottamuksiin.

”Se laukkasi, kun toinen hevonen laukkasi sen edessä. Sen jälkeen se kulki nätisti ravia loppumatkan. Se tuli hyvissä voimissa ja hyvällä tyylillä maaliin. En yrittänyt edessä olevaa rintamaa ohittamaan, kun en halunnut tyhjentää hevosta.”

”Nythän Kuopiossa on juoksurata. Toivottavasti hevonen onnistuu paremmin, kun tuntuu ettei se ole laukkuri olemassa.”

Kuopion startissa on historian siipien havinaa, sillä Puikkosen vieressä volttaa velipoika ja toinen ravilegenda Pertti Puikkonen.

Viime vuonna Raineri Puikkonen joutui Vermossa onnettomuuteen. Kiihdytyksen yhteydessä Riksun Kingin kärryt jäivät toisen kilpailijan kanssa hakauksiin. Lopputuloksena Puikkonen lensi häijyn näköisesti rataan.

”Riksun Kingi poikkesi pikkuisen sivuun. Kun renkaat kolahti yhteen, niin tuli lento. Onnettomuudessa meni kylkiluita. Ensin ei löydetty mitään, mutta kun kipu jatkui, niin toisissa kuvissa todettiin murtumat. Ei onneksi jäänyt mitään pitempiaikaista vaivaa”, Puikkonen toteaa.