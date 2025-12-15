Päivän ravit ja ideahevonen: Kuski vahvistuu arvolähtöön – ohittaako Hereiam D C lopussa kaikki? Forssan illassa on vain kahdeksan lähtöä, joten Euronelkku starttaa poikkeuksellisesti jo viidennestä lähdöstä. Kuponkien jättöaikaan tällä ei ole vaikutusta. Ideaa löytyy Lännen Loikka -finaalilähdöstä, jonka voittaja palkitaan 5 000 eurolla.

Jussi Hautanen haluaa ajaa itsekin valmennettavallaan kilpaa, mutta maanantaina hän luovuttaa ohjat Olli Koivuselle. Kuva: Kaisa Stengård

Ajoissa euronelkkunsa jättäneet pelaajat ovat suhteellisen haastavalla kierroksella luottaneet eniten avauskohteen Sunshine Boyn vireeseen.

Harri Koivusen valmentama ja Olli Koivusen ohjastama ruuna onkin asiallisessa kunnossa. Sunshine Boyn suurin haaste on, että hevonen jää herkästi painamaan, jos sillä ei ole selkää edessä.

Olli Koivusen työkalupakista löytyy varmasti myös sopiva selkäjuoksu, mutta piikiksi ruunan jättävät joutuvat jännittämään sen edesottamuksia matkan aikana turhankin paljon.

Kolmantena kohteena juostava Lännen Loikka -finaali on lännen raviratojen yhteinen ennakkomaksullinen kilpailu, jonka finaali juostaan Forssassa. Mukavatasoisessa lähdössä moni tulee käyttämään rasteja enemmän, mikä kapeiden järjestelmien euronelkussa tarkoittaa niukempaa rastitusta muihin lähtöihin.

Pelikansaan voi yrittää saada etua ruksimalla Lännen Loikkaan ideavarman. Hereiam D C on punaisen langan löydettyään tehnyt jatkuvasti hyviä esityksiä. Lännen Loikan karsinnassa Olli Koivunen ohjasti tamman eleettömään voittoon ulkopareista.

”Se ei aiemmin käyttänyt kaikkia jalkoja tasaisesti. Muutin treeniä, ja sain hevosen balanssiin”, omistaja-valmentaja Jussi Hautanen kertoi aikaisemmin MT Hevosille.

Viime viikolla Hautanen ajoi itse kilpaa hevosella, mutta arvolähtöön Koivunen palaa takaisin kuskinpukille. Jos alussa tai matkalla pidetään yhtään vauhtia, nousee kirivoimainen tamma loppukirillään todella korkealle.

Ainakin aamun peliprosenteilla Hereiam D C:ssä on ideaa.

Forssan ravit alkavat kello 18.20 ja Euronelkku käynnistyy kello 19.55.

Ruotsissa maanantain rattona on Toto64-peli. Jo pelkästään urheilullisessa mielessä kannattaa katsoa neljännessä kohteessa kilpailevan Five Billionin juoksu.

Björn Goopin kolmivuotias suojatti on voittanut uransa kolme ensimmäistä starttia hienolla tyylillä. Ori tulee tähän starttiin lähes kahden kuukauden tauolta. Ennen paussia Five Billion nappasi eleettömän voiton johtavan rinnalta, joten se pystyy hankalistakin lähtökohdista tekemään itse juoksuaan.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.