Omat kilpailusuunnitelmat siirtyivät PM-kilpailujen järjestämisen tieltä – Tarja Nordman johtaa islanninhevosten arvokilpailuja jo toista kertaa

Petra Lönnqvist

Islanninhevosten PM-kilpailujen projektijohtaja Tarja Nordmanin silmäterä, ensimmäisen palkinnon jalostusori Gammur on ollut hänen omistuksessaan 12 vuoden ajan.

”Olin ajatellut aloittavani kilpailemisen vuoden verran omistuksessani olleella 11-vuotiaalla Seifur frá Alfahlidilla tulevalla kaudella. Suunnitelmani saivat uuden käänteen, kun Suomen Islanninhevosyhdistykseltä tuli pyyntö ryhtyä vuoden 2022 islanninhevosten Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen projektijohtajaksi”, kertoo espoolainen Tarja Nordman, tämän viikon MT:n Viikon ratsastaja.

Islanninhevoskilpailujen vetovastuu on hänelle tuttua pitkältä ajalta. Nordman toimi projekti- ja kilpailujohtajana Suomen edellisissä, vuonna 2010 järjestetyissä islanninhevosten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Lisäksi kokemusta on karttunut kolmasti SM-kilpailujen johtajana sekä useiden paikalliskerho- ja jäätölttikilpailujen johtajana.

Hienot muistot 12 vuoden takaisista Ypäjällä järjestetyistä PM-kilpailuista saivat Nordmanin pienen empimisen jälkeen tarttumaan tulevaan haasteeseen.

”Kilpailujen taustalla vuonna 2010 oli loistava porukka. Ne onnistuivat yli odotusten, vaikka syöksyvirtaus heitti tuolit, teltat ja irtotavarat sananmukaisesti taivaan tuuliin. Saimme erittäin hyvää palautetta muilta Pohjoismailta kilpailuista”, hän muistelee.

Hevosten kauneudesta Nordman on nauttinut lapsesta asti. Ja luonnollisesti haaveillut omasta hevosesta. Matka Islantiin ja tutustuminen islanninhevosiin 2000-luvun alussa muutti aktiivisen naisen elämän kertaheitolla.

”Matka oli eksoottinen elämys ja ihastuin tähän rotuun ensi istumalta. Aiemmin olin ratsastellut satunnaisesti, mutta palattuamme Islannista haarukoin heti lähitienoon tallit ja löytyihän Espoosta islanninhevosia.”

Nordmanin perheellä on tälläkin hetkellä kaksi omaa islanninhevosta. 21-vuotias ensimmäisen palkinnon jalostusori Gammur frá Nedra-Seli on Tarja Nordmanin silmäterä. Se on syntynyt Islannissa, kun taas perheen toinen hevonen, Seifur-ruuna on suomalaista kasvatustyötä.

”Olen sanomattoman kiitollinen jokaisesta hetkestä 12 vuoden aikana, jotka olen saanut viettää Gammurin kanssa ja nyt mukaan hevoselämääni on tullut myös Seifur.”

Nordmanin elämässä hevoset eivät ole olemassa vain siksi, että ne olisivat hienoja, palkittuja tai menestyneitä. Hevoset koskettavat häntä suoraan sieluun.

”Mikään ei voita sitä tunneaaltoa, kun hevoseni hörähtelevät ja juoksevat luokseni”, Nordman sanoo.

Hänelle rakkaus hevoseen kiteytyy läsnä olevassa yhdessäolossa.

”Yhteinen aikamme koostuu rauhaisista kävelyistä, intensiivisistä treeneistä, temppuradalla leikkimisestä ja toisinaan vain hiljennyn hevosteni tarhassa istuskellen. Nautin siitä, kun tyytyväisen oloisen nelijalkainen ystäväni kävelee tarhassa luokseni laskemaan turpansa poskelleni. Siinä on hyvä olla.”

Juuri nyt Tarja Nordman on ottanut asiantuntijatyöstään yhden päivän viikosta vapaaksi keskittyäkseen Maarianhaminassa elokuun toisella viikolla järjestettävien PM-kilpailujen järjestelyjen johtamiseen.

”Suomen Islanninhevosyhdistys on kilpailujen omistaja ja toteuttajakumppanina on Ahvenanmaan islanninhevoskerho Álenskur, jonka uudella radalla Maarianhaminassa kilpailut järjestetään”, Nordman kertoo.

Projektijohtaja Nordman tekee tiivistä yhteistyötä kilpailujen johtajaksi nimitetyn Jens Andersénin kanssa, joka asuu Ahvenanmaalla. Kilpailujen rakenteet ovat koossa, kilpailujohto ja toteuttavat tiimit koottu. Seuraavana vaiheena onkin nyt värvätä vielä suuri joukko vapaaehtoisia kilpailujen avustaviin tehtäviin.

”Tiimeissämme on tekijöitä mantereelta ja Ahvenanmaalta. Puitteet kisa-alueella ovat hienot ja ihana Ahvenanmaa tarjoaa runsaasti elämyksiä ja palveluita. Ja tietenkin itse kilpailuissa pääsee seuraamaan Pohjoismaiden huippuratsukoita”, Nordman sanoo innostuneesti.

