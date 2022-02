Islanninhevosten kilparadan rakennushanke peruuntui Ypäjältä – korona vei investointimahdollisuudet

Neddens Foto

Suomalainen, Ruotsissa valmentautuva Katie Brumpton pääsee 12 vuoden tauon jälkeen kilpailemaan lajin arvokilpailuissa kotimaassaan. Kuvassa Brumpton ja Smari från Askagården ottivat pronssia MM-kilpailuissa Tanskassa 2015 töltti T1-luokassa.

Suomen Islanninhevosyhdistys (SIHY), Suomen Ratsastajainliitto (SRL) ja Hevosopisto tiedottivat torstaina yhdessä, että koronapandemian vuoksi niillä ei ole mahdollisuutta jatkaa Ypäjälle kaavaillun islanninhevosten kilparadan rakentamista.

”Tässä vaiheessa ei ole realistista toteuttaa hanketta suunnitellunlaisena" toteaa tiedotteessa SIHY:n puheenjohtaja Silvia Ufer.

Hankkeen lopullinen budjetti kasvoi alkuperäisistä kaavailuista lähes kaksinkertaiseksi.

Hevosopiston vaikea tilanne vaikuttaa myös asiaan. "Investointirahaa ei käytännössä ole, ja se, mitä Hevosopistolla on käytössä, on laitettava opetustyöhön ja opiskelija-asumiseen”, kertoo Valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd Hevosopistolta.

Muutosten vuoksi ratahankkeen rahoituksenhankinta ei ollut riittävää. SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koiviston mukaan esimerkiksi aluehallintoviraston rahoitushakemus olisi pitänyt tehdä alusta alkaen uudelleen. Avi:lta oli myönnetty 40 000 euron avustus 250 000 euron kokonaishankkeeseen.

MT tiedusteli syitä siihen, miksi budjetti muuttui parissa vuodessa noin huomattavasti.

Syynä oli SIHY:n Uferin mukaan ennen kaikkea, että rakennusluvan saamiseksi radan paikkaa jouduttiin siirtämään hieman alkuperäisestä. Kun aluetta oli raivattu, päästiin tekemään tarkistusmittauksia. Niissä todettiin, että maata olisi pitänyt kohottaa kymmenien metrien matkalta.

"Maan kohotuksen kustannusarvio oli tuhansia euroja per metri, mikä nosti kustannusarviota huomattavasti. Myös sähköliittymät osoittautuivat arvioltaan kalliimmiksi."

Osa Ypäjän hankkeen rahoituksesta oli jo siirtynyt aiemmasta ratahankkeesta, jossa kilpailusuora ja ovaalirata oli tarkoitus tehdä Teivoon.

Hanke kuitenkin kariutui virallisesti Teivon ravirata-alueen kaavoitukseen tuolloin liittyneen epävarmuuden vuoksi. Sittemmin on tullut ilmi, että takana oli myös raviväen epäilyä siitä, voidaanko kahden eri lajin harjoitustarpeet sovittaa samalle alueelle.

Jo Teivon baanaa varten SIHY aloitti varainkeruun, johon on osallistunut paljon yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä.

"Tukirahat ovat edelleen tallessa erillisellä pankkitilillä. Baanametriomistajille lähetettiin erillinen tiedote hankkeen peruuntumisesta. Rahat palautetaan heille tai toisena vaihtoehtona on mahdollisuus siirtää sijoitetut rahat tukemaan SIHY:n nykyisen radan kunnostusprojektia", Ufer vakuuttaa MT:lle.

SIHY, Hevosopisto ja SRL aloittivat ratahankkeen valmistelun vuoden 2018 lopulla. Tavoitteena oli rakentaa askellajiratsastukselle kansainväliset vaatimukset täyttävä kilparata-alue Ypäjän Hevosopiston alueelle. Sille saatiin sopiva alue opiston nykyisten urheilualueiden itäpuolelta Varsanojan varrelta.

Alueelta kaadettiin jo puustoa ja tehtiin raivausta, kun korona ja Hevosopiston tilanne seisauttivat työt. Lisäksi rakentamisen kilpailutus oli aloitettu.

Ypäjällä sijaitseva vanha kilparata, jonka SIHY on aikanaan rakentanut, kaipaa kunnostusta. Se on vuosien saatossa kasvanut kaventunut.

"Rataa on muun muassa laajennettava, pohjaa on korjattava ja aidat on uusittava. Kunnostuksella rata saadaan täyttämään taas kansainväliset vaatimukset, jolloin mahdollistetaan jatkossakin kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailujen järjestämistä Ypäjällä", tiedotteessa todetaan.

Järjestöt ja Hevosopisto kertovat jatkavansa kunnostuksen osalta yhteistyötä resurssiensa puitteissa.

Koska islanninhevosten askellajikilpailut eivät ole olympialaji, kilpailupaikkojen rahoittaminen ei saa samoja urheilun tukia kuin muut ratsastuksen lajit.

Tänä vuonna 40-vuotisjuhlia viettävä SIHY järjestää PM-kisat, jotka oli tarkoitus järjestää Ypäjällä. Sen sijaan ne pidetään Maarianhaminassa 9.–14. elokuuta. Sen raviradalle valmistui viime vuonna islanninhevosten kilparata, jollaista ei siis yrityksistä huolimatta ole mantereen puolelle saatu aikaan.

Silvia Ufer kertoo, että PM-kilpailuihin osallistuvat maajoukkueet Färsaarilta, Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.

"Odotamme paikan päälle monituhatpäistä yleisöä sekä Pohjoismaiden ja maailmankin huippuratsukkoja."

SIHY järjestää kisan yhteistyössä Ahvenanmaan paikalliskerhon Àlenskurin kanssa. Suomi on viimeksi järjestänyt PM-kilpailut vuonna 2010.

PM-kilpailujen lipunmyynti on jo auki. Lisätietoa SIHY:n sivulla.

Lue myös: Islanninhevoset saavat kilparadan Ypäjälle ensi kesänä – tavoitteena PM-kisat 2022 (tammikuu 2020)