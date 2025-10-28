Hippos päätti Hannu Korven kilpailukiellostaSuomen Hippos määräsi ehdolliseen vankeuteen tuomitun ravivalmentaja Hannu Korven yhden vuoden ja kolmen kuukauden kilpailukieltoon.
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen Hippoksen hallitus päätti Hannu Korven kilpailukiellosta tiistaina. Korpi asetettiin yhden vuoden ja kolmen kuukauden kilpailukieltoon.
Kilpailukiellon mitta on yhtä pitkä kuin Korven Pirkanmaan käräjäoikeudessa saama ehdollinen vankeusrangaistus. Korven tuomio tuli pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sekä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.
Hannu Korpi on toiminut B- eli kilpailijalisenssillä, joka on toinen Hippoksen kahdesta ammattilisenssiluokasta. Hippos muistuttaa tiedotteessaan, että lisenssinhaltija voidaan asettaa kilpailukieltoon muun muassa raviurheilun maineen vahingoittamisesta ja muista erittäin painavista syistä.
Hippoksen mukaan käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevien tietojen perusteella voi todeta, että vaikka kyse on ravikilpailujen ulkopuolisista tapahtumista, teoilla on selkeä liityntä raviurheilutoimintaan.
”Ravivalmentajan syyllistyminen vakaviin seksuaalirikoksiin hevostensa hoitajaa kohtaan ja todistajan uhkaaminen asiaan liittyen ovat tekoina objektiivisesti arvioiden niin vakavia, että on oltava kaikille raviurheilun toimijoille selvää, että ne eivät ole sallittuja urheiluyhteisössä, ja niihin on puututtava”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo toteaa tiedotteessa.
Hippos määräsi Korven kuun alussa välittömästi alkaneeseen väliaikaiseen kilpailukieltoon. Hippoksen tiedotteen mukaan Korvelta pyydettiin sen jälkeen asiassa kirjallinen lausuma ja hänelle annettiin mahdollisuus suulliseen kuulemiseen.
Hannu Korven kilpailukielto katsotaan alkaneeksi väliaikaisen kilpailukiellon alkuhetkellä eli 1.10. 2025, joten nyt asetettu kilpailukielto päättyy vuoden 2026 lopussa.Artikkelin aiheet
