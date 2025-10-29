Valmentajakomeetta viikon varman ohjissa Vermon T65-kierroksen ainoa tukipilari on Niko Huuskolan valmentama ja ohjastama Shaqir. Viime vuoden Derby-finalisti kilpailee kykyihinsä nähden väärissä sarjoissa.

Valmentajana kovaa läpimurtoa tekevä Niko Huuskola on Vermossa paljon vartijana myös ohjastajana. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Vermon lähtö näyttää paperilla hevoselle sopivalta, vaikka vastassa on paljon enemmän tienanneita. Keulaan ja kukat -taktiikka lienee keskiviikon voiton avaimena kierroksen neljännessä kohteessa.

Niko Huuskola on tämän kauden 24 kilpailustaan ohjastanut neljä voittoa. Valmennuspuolella tilasto on komeaa luettavaa. Voittoprosentti on huikea 34 ja sisään ajettua rahaa on jo yli 100 000 euroa.

Ensimmäisen kohteen suosikki on Oon Leidi. Timo Ukkolan valmentama tamma on tehnyt koko kauden hyvää työtä ja ottanut jo viisi voittoa. Matka sopii vahvalle hevoselle hyvin, eikä 40 metrin takamatka ole este menestykselle.

Ainoa varmistus on Tervatar, jolla Ville Tonttila pyrkii hyödyntämään etumatkansa.

Toiseen kohteeseen otetaan rajusti kantaa ottamalla lapulle vain kaksi ideamerkkiä.

Stand Up And Shout on kilpaillut paljon keskiviikon lähtöä kovemmissa tehtävissä, eikä takarivi ole missään nimessä este menestymiselle.

Emma Väreen valmentama tamma ryöhäsi viimeksi keulassa kierroksen 12-vauhtia ja kesti asiallisesti neljänneksi. Selkäjuoksu käy mainiosti ja Tommi Kylliäisen ajokki on lähellä voittoa.

Larila’s Morwen lähtee suosikin takaa ja voi päästä heti hyviin asemiin kärjen tuntumaan. Sopivalla juoksulla Olli Vaittisen ajokilta löytyy napakka loppukiri.

Kolmannessa kohteessa odotellaan rajua tempoa ja peleissä maistuvat takarivin kovakuntoiset hevoset. Revenge Vici ja Nothing But Beat lähtevät mailin kilpailuun takarivin uloimmilta kaistoilta. Siitä huolimatta voitontahtoiset ja nopeat hevoset vyöryvät lopussa kamppailemaan lähdön parhaista paloista.

Highlight Bogeyman ei ole voittanut tällä kaudella, mutta juoksun onnistuessa voittotilin avaaminen ei saa yllättää. Ilman kenkiä kilpaileva Zorian tekee jatkuvasti hyviä esityksiä.

Viidennen kohteen arvoituksellinen suosikki on Stop The Press. Tapio Perttusen ajokki on varmasti kapasiteetiltaan lähdön paras hevonen.

Ongelmia on ollut riittävästi ja Vermoon ruuna palaa reilun kahden vuoden paussilta. Hevosen ei tarvitse olla parhaimmillaan voittaakseen keskiviikkona.

Stop The Press on tulinen tapaus, jolla on usein hirttänyt alussa kaasu päälle.

Siksi herkullinen varmistus on The Lost Batallion. Kouvolan T75-finaalissa hevonen oli erinomainen. Viimeisen kaarteen pieni häiriö saattoi viedä hevoselta jopa voiton. Ruuna latoo loppua aina kovaa ja kestää kovan matkavauhdin.

Viimeisen kohteen suosikiksi pelattaneen Cheeky Shade. Olli Koivusen suojatti kilpailee ilman kenkiä ja halutessaan ohjastaja voi karauttaa heti kiihdytyksessä keulapaikalle.

Pahimmaksi uhkaajaksi voi lopussa nousta tallikaveri Precious Rock, joka kierteli viimeksi ulkoratoja pitkin viimeiset 700 metriä 11,3-vauhtia. Gary la Marc oli viimeksi johtavan rinnalta mainio kakkonen.