Seinäjoen huippuravit keskeytettiin turvallisuussyistä – ravit jatkuvat kello 16 Seinäjoki Race -ravit keskeytettiin neljän lähdön jälkeen liian huonon näkyvyyden takia. Ravit jatkuvat keskeytyksen jälkeen kello 16.

Ravien keskeytyksen jälkeen radalla pidettiin olosuhdepalaveria. Mukana olivat muun muassa ohjastaja Santtu Raitala, suurkilpailuvalvoja Jouni Rajala ja raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää. Kuva: Elina Paavola

Ville Toivonen

Seinäjoen lauantairavit on keskeytetty turvallisuussyistä. Monenlaisen sateen ja märän radan lopputulemana kilvanajoa ei katsota toistaiseksi turvalliseksi.

”Tällä hetkellä näkyväisyys radalla on niin heikko, että ei ole turvallista jatkaa kilpailuja. Näyttää ennusteiden mukaan, että sade vähenisi tunnin sisällä. Vartin yli kolme kokoonnutaan uudelleen, mutta uskoisin, että raveja pystytään jatkamaan”, suurkilpailuvalvoja Jouni Rajala kommentoi TotoTV:n lähetyksessä.

Raveja ehdittiin ennen keskeytystä ajaa neljän lähdön verran. Kaikkiaan Seinäjoella on ohjelmassa yksitoista lähtöä, ravien päätöksenä kansainvälinen Seinäjoki Race 50 000 euron ykköspalkinnolla.

Keli on tehnyt tepposet Seinäjoella. Kuva ravien neljännestä lähdöstä. Kuva: Elina Paavola

Valmentaja Timo Korvenheimo piti ravien keskeyttämistä hyvänä ratkaisuna. Radalla lämmittämässä käynyt Korvenheimo totesi olosuhteiden olevan hyvin haastavat.

”Tuuli heitti niin paljon likaa silmille, että yksinkään ajaessa ei meinannut nähdä mitään”, hän kuvaili.

Rataa Korvenheimo piti kauttaaltaan pehmeänä ja raskaana, mutta turvallisena.

Kello 15.15 pidetyn katselmuksen jälkeen raveja päätettiin jatkaa kello 16 alkaen. Jouni Rajala kertoi radan olevan hyvässä kunnossa ja kun keliolosuhteet muuten hieman helpottavat, kisoja päästään jatkamaan hyvillä mielin.

Järjestäjän kannalta takatalvi osui maksimaalisen hankalaan hetkeen.

”Tosi surkea sattumus, että näiden kauniiden ja keväisten viikkojen jälkeen juuri tähän päivään iski tällainen poikkeuksellinen keli”, raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää huokaisi.

”Toivottavasti väki viihtyy ja ymmärtää tilanteen. Kellossa kuitenkin riittää aikaa.”

Päivitetty 25.4. kello 14.54: Lisätty Timo Korvenheimon kommentit.

Päivitetty 25.4. kello 15.22: Juttua päivitetty kauttaaltaan.