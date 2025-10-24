Karhuhälytys Öölannissa sai yllättävän lopun Laajaa media- ja somehuomiota saanut karhuhälytys Etelä-Ruotsissa Öölannin saarella ei ollutkaan ihan sitä, mitä luultiin.

Kerrankos sitä erehtyy. Ruotsalaisnaiset luulivat talviturkin kasvattanutta islanninhevosta karhuksi. Kuvituskuvan talvikarvaiset islanninhevoset eivät liity tapaukseen. Kuva: Kati Susi

MT Hevoset | Hevoset Kati Susi

Huhut karhusta öölantilaisessa metsässä levisivät kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa ja paikallinen poliisikin tiedusteli saaren eläintarhalta, ovatko sen karhut karanneet.

Eivät olleet. ”Karhuhavainto” osoittautuikin metsätarhassaan oleskelleeksi islanninhevoseksi talviturkissaan.

”Sairas vitsi”, totesi Richard Berglund Öölannin eläintarhasta paikallislehti Barometernin haastattelussa ja vakuutti, että tarhan kaksi nallea ovat visusti eläintarhan suojissa.

Huhut metsässä nähdystä karhusta levisivät saarella lokakuun 17. päivänä. Paikallislehden tietojen mukaan yksityishenkilö oli ilmoittanut metsässä saaren keskiosassa liikkuneen jotain karhua muistuttavaa.

Sosiaalisen median keskusteluun osallistui myös karhuksi luullun hevosen omistaja Jeanette Skogergård, jonka hevoslauma oli ”karhuhavainnon” tapahtuessa aitojen sisällä omassa metsätarhassaan.

”Rällaskogenin metsässä ei ole karhua. Naiset näkivät ruskean islanninhevoseni ja juoksivat kirkuen karkuun. Mieheni havaitsi naiset ja ihmetteli, mikä heihin iski”, hevosen omistaja kirjoittaa paikallislehden somekeskustelussa.

Hän julkaisi myös avoimella Instagram-tilillään kuvan ruunikosta Dísa-tammasta.

”Jep. Tässä on se ”karhu” Dísa. Jösses, miten moni on ottanut minuun yhteyttä asiasta. Aivan hullua!”

Tapauksesta kertoivat myös ruotsalaiset hevosmediat Tidningen Ridsport ja Island Tidningen Ridsport. Jälkimmäisen julkaisun somekeskusteluun osallistunut toinen islanninhevosen omistaja kertoo, että hänen tarhassa ollutta hevostaan olivat metsästäjät luulleet villisiaksi. Keskustelussa ruotsalaismetsästäjille suositeltiin muun muassa käyntiä optikolla.