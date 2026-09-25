Eduskunnassa pidettiin torstaina salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta.

Asiasta kertoi perjantaina Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona.

Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok.). Hän kertoi Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan Aaro Toivosen kanssa, että tieto piti välittää heti eduskuntaryhmille.

Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen.

Iltalehti kysyi Risikolta, oliko kyse esimerkiksi ulkomailta tulevasta hybridivaikuttamisesta tai vaalikenttähäirinnästä. Risikko ei kuitenkaan halunnut kommentoida turvallisuushuolen luonnetta niin tarkasti. Lehti ei saanut lisätietoja myöskään puolueiden ja eduskuntaryhmien johdolta.