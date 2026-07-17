Viikonlopun ravit: Vauhtijuhlaa viikonlopun täydeltä

Viikonlopun ravit: Vauhtijuhlaa viikonlopun täydeltäLoppuviikon ravitarjonta on voimakkaasti St Michel -painotteinen.
Perjantai 17.7.
St Michel -viikonloppu käynnistyy ravien osalta perjantaina kello 19. Ennen sitä Mikkelin raviradalla järjestetään vetokilpailut kello 16 alkaen. Ensimmäinen Toto5-kohde starttaa aikataulun mukaan kello 20.10.
Perjantain profiililähtö on 4000 euron palkinnolla ajettava lämminveristen tammasarja. Kovissa lähdöissä kilpaillut Yes Ma’am tulee reilun parin kuukauden tauolta, mutta on avainhevosia.
Illan erikoisuuksia on 1100 metrin matkalla ravattava St Michel Supersprint. Sen osallistujien voittosummat vaihtelevat Xtrafast Kempin reilusta kymppitonnista No Limit Royaltyn yli 160 000 euroon. No Limit Royaltyn lisäksi kisan ansioitunein on In Love Mearas.
Toto5:n avauksessa kunnioitetaan vuonna 2012 kuollutta Mikkelin menestysmiestä Kari Viisterää omalla muistolähdöllä.
Axevallassa ravataan Mikkelin tapaan kolmipäiväiset ravit. Perinteikäs Stochampionatet-viikonloppu polkaistaan käyntiin perjantain iltaraveilla. Timo Nurmoksen Gaining Experience nähdään perjantaina tositoimissa ensimmäistä kertaa Harper Hanoverin lähdön voiton jälkeen. Björn Goopin ohjastama ori on mukana viisivuotislähdössä.
Lauantai 18.7.
Lauantaina urheilullinen taso on huipussaan, kun ohjelmassa ovat montén SM-finaalit sekä 75-divisioonafinaalit kymppitonnin ykkösillä. Päivän huipentaa perinteinen Suurmestaruus, jonka voittajalle maksetaan 25 000 euroa.
Montén Suomen Mestaruudessa on tiukimmin kiinni Katapult Avenger, joka on Jenni Kaijan kanssa menestynyt mainiosti. Ruunalla on viidestä viime kisastaan neljä voittoa ja yksi kakkossija komeilla esityksillä.
Haastajatkin ovat kovia, muun muassa Pakkasen tallin ansioitunut Lake’s Edina sekä yli 400 000 euroa tienannut Heradames. Se oli viimeksi Lahdessa loppusuoralla voittotaistossa Katapult Avengerin kanssa, mutta hukkasi ravinsa päätössatasella.
Suurmestaruudessa nähdään mielenkiintoinen debyytti avoimissa ryhmissä, kun Suur-Hollola-sankari Alarik Huikea haastaa Pron ja muut kovanaamat nyt takarivistä.
Suurmestaruuden suosikit tulevat Antti Ojanperän tallista, samoin rivin suurin suosikki Goodwin Zet.
Lauantaina kotimaassa ravataan myös Kalajoella kello 18 alkaen. Ohjelmassa on kymmenen lähtöä, muun muassa Kajajoen hevossuuruuden BWT Magicin muistoajo. Siinä mukana on muutama vuosi sitten St Michelin Suomen ennätyksellä 08,3a voittanut Hierro Boko.
Axevallan lauantain raveissa suomalaisväriä tuo Diamantsto-karsinnassa mukana oleva Stall Nikkasen omistama Gosa Kosing. Jorma Kontio ohjastaa Katja Melkon valmennettavaa. Kaksikko voitti viime startissaan 85-finaalin.
Sunnuntai 19.7.
Sunnuntain ravikattaus alkaa Kurtakosta, missä kisat alkavat kello 12. Kahdeksan lähdön kisoissa katseita kerää nelivuotias Volsurilla, joka voitti viimeksi Oulussa erinomaisella ajalla 30,8.
Mikkelissä jatketaan kello 13 alkaen. Päivän huipputarjontaa ovat 70 000 euron ykköspalkinnolla ajettavan päälähdön lisäksi muun muassa Eugen Pylvänäisen Muistoajo nelivuotiaille, viisivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali sekä tammojen viimeinen KK-pistelähtö.
Viikonlopun päälähdössä ulkomaalaisvieraat ovat ennakkoon vahvasti niskan päällä. Suosikki on huikea teräsori Don Fanucci Zet, joka on kymmenvuotiaana edelleen kansainvälisen ykköskorin hevonen. Tältä kaudelta Don Fanucci Zetillä on viisi starttia, joista se on voittanut neljä. Kauden ainoa tappio on Elitloppet-finaalin viitossija ajalla 07,6a.
Varsakunkun finaalissa nähdään uusi suurkilpailuvoittaja, kun ikäluokan aiempien suurmittelöiden ykköset eivät ole mukana. Takamatkalta vahvoilla ovat Rebyytti ja Vipinän Vihellys, paalulta pakomatkalle pyrkii etunenässä Ceepra.
Kaikkiaan urheilullinen kattaus on Mikkelissä sunnuntainakin huippuluokkaa.
Ruotsissa Axevallan superviikonloppu huipentuu nelivuotiaiden tammojen vuoden suuripalkintoisimpaan kilpailuun Stochampionatetiin. 1,2 miljoonan kruunun ykköspalkinnolla ajettavassa lähdössä on mukana suomalaisten omistama Pamela Boko. Timo Nurmoksen valmennettava voitti karsintansa ja sai sisäradan lähtöpaikan finaaliin. Suomalaiskimpan ennakkotunnelmista voi lukea viikonlopun aikana MT Hevosten sivuita.
Katja Melkon tallin Pure Stella selvitti myös tiensä finaaliin. Rikard N Skoglund vastaa Marko Kreivin omistaman nelivuotiaan ohjastuksesta. Suomalaistaustaisella Kreivillä riittää jännitettävää finaalissa, sillä hänen toinen finalistinsa Pure Athena on yksi suurimmista suosikeista.Artikkelin aiheet
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