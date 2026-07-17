Metsähallitus valmistelee ennallistamispolttoa Kuhmossa – sivullisia pyydetään välttämään alueella kulkuaMetsähallituksen Luontopalvelujen aikomuksena on suorittaa ennallistamispoltto Ulvinsalon luonnonsuojelualueella Kuhmossa perjantaina 17.7.2026.
Metsähallituksen luontopalvelut aikoo toteuttaa laajamittaisen ennallistamispolton Ulvinsalon luonnonsuojelualueella Kuhmossa perjantaina 17.7. Poltettavan alueen pinta-ala on 17 hehtaaria, tiedottaa Metsähallitus.
Ennen suojelua alue on ollut metsätalouskäytössä. Ennallistamispolton avulla lisätään muun muassa lahopuun määrää kohteessa. Samalla parannetaan monien lajien elinoloja.
Poltto synnyttää runsaasti savua, jonka vuoksi sivullisia pyydetään toimenpiteen aikana pysyttäytymään alueen ulkopuolella. Polttotyöt saattavat kestää myöhään perjantai iltaan asti.
Viime vuosina metsäpalot ja niiden positiiviset vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuudelle ovat vähentyneet, vaikka tuli on nähty olennaisena osana boreaalisen metsän kehityskulkua. Syynä on usein ollut tehokas palotorjunta.
Usein ainoa keino ylläpitää jatkumoa on polttaa metsää hallitusti, Metsähallitus tiedottaa.Artikkelin aiheet
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